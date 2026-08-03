Ένα θαύμα μέσα στις φλόγες: Ο Μπρούνο, το κουτάβι που σώθηκε από τη φωτιά στα Μέγαρα

Μέσα στην καταστροφή από τη φωτιά στα Μέγαρα, ο μικρός Μπρούνο σώθηκε από τις φλόγες. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων για τις απώλειες και τις δύσκολες ώρες.

Μέσα στο πύρινο μέτωπο που σαρώνει την περιοχή των Μεγάρων, μια μικρή ιστορία διάσωσης δίνει μια νότα ελπίδας. Ο Μπρούνο, ένα μικρό τσοπανόσκυλο, κατάφερε να σωθεί από τις φλόγες και πλέον βρίσκεται στην αγκαλιά του Μάρκου, κατοίκου του Πόρτο Γερμενού εδώ και 35 χρόνια.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Μάρκος περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των καμένων κατοικιών θα είναι τελικά μεγαλύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Η καρδιά του χτυπά ακόμη γρήγορα»

Ο Μάρκος κρατά στην αγκαλιά του τον Μπρούνο, ο οποίος, όπως λέει, εξακολουθεί να είναι τρομαγμένος από όσα έζησε. «Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, όπως στο Μάτι. Όμως έχουν καεί πολλά ζώα. Αγριογούρουνα, αλλά και κατοικίδια που εγκαταλείφθηκαν. Πολλοί τα φροντίζουν μόνο το καλοκαίρι και μετά τα αφήνουν πίσω. Ένα ζώο χρειάζεται φροντίδα και αγάπη σε όλη του τη ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η καρδιά του μικρού σκύλου εξακολουθεί να χτυπά γρήγορα από το σοκ.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και εκφράζουν παράπονα για τη διαχείριση της πυρκαγιάς.«Η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα. Τα σπίτια κάηκαν, είμαστε δύο βράδια χωρίς ύπνο. Περιμέναμε να εμφανιστεί ένα ελικόπτερο και κάναμε προσευχή να έρθει. Είναι μια τεράστια καταστροφή», ανέφερε ένας κάτοικος, μεταφέροντας την αγωνία όσων βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πύρινο μέτωπο.

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