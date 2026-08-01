Έκανε το «όνειρό» του πραγματικότητα: Έφτιαξε σπίτι σε σχήμα κεφαλής κογιότ 9 μέτρων στην έρημο του Νέου Μεξικού

Ένα παράξενο όνειρο έγινε πραγματικότητα, καθώς καλλιτέχνης δημιούργησε σπίτι σε σχήμα κεφαλής κογιότ από 30 τόνους σκυροδέματος στην έρημο του Νέου Μεξικού.

Μια κατοικία που μοιάζει να βγήκε από παραμύθι δεσπόζει στην έρημο του Νέου Μεξικού. Πρόκειται για το «The Trickster» ή «Coyote Casita», ένα σπίτι σε σχήμα τεράστιας κεφαλής κογιότ, ύψους περίπου 9,2 μέτρων, το οποίο συνδυάζει την αρχιτεκτονική με τη γλυπτική.

Η κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Arroyo Hondo, κοντά στο Τάος, και παρά την εξωτερική της εμφάνιση ως γιγαντιαίο γλυπτό, στο εσωτερικό της κρύβει μια πλήρως λειτουργική κατοικία με μπάνιο, μικρή κουζίνα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο και μπαλκόνι. Η είσοδος του σπιτιού βρίσκεται μέσα στο στόμα του ζώου, ανάμεσα σε μεγάλα τσιμεντένια δόντια, ενώ πάνω στη μουσούδα έχει κατασκευαστεί ένα μπαλκόνι με θέα στην έρημο και τα βουνά.

Πάνω από 30 τόνοι σκυροδέματος για μια κατοικήσιμη γλυπτική κατασκευή

Η υλοποίηση της ιδέας δεν ήταν εύκολη αρχιτέκτονες και εργολάβοι δυσκολεύτηκαν να αναλάβουν ένα έργο με τόσο ασυνήθιστη μορφή, μέχρι τη στιγμή που ο καλλιτέχνης συνεργάστηκε με τον γλύπτη Τζέικομπ Τόμπαρ, ειδικό στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Για τη δημιουργία της κεφαλής χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 30 τόνοι σκυροδέματος και εκατοντάδες μεταλλικές ράβδοι για τον σκελετό. Η ομάδα κατασκεύασε χειροποίητα τα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως τα μάτια, τα αυτιά, τη μουσούδα, τα δόντια και την υφή της γούνας. Το μπροστινό τμήμα διατηρεί τη μορφή γλυπτού, ενώ το πίσω μέρος σχεδιάστηκε πιο πρακτικά ώστε οι εσωτερικοί χώροι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κανονική κατοικία.

Πίσω από την εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, το εσωτερικό ακολουθεί στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Νέου Μεξικού, με καμπύλες επιφάνειες και υφές που θυμίζουν τα παλιά σπίτια από πλίθα. Στο ισόγειο υπάρχει ένας μικρός χώρος υποδοχής, μπάνιο με πέτρινες λεπτομέρειες, κουζίνα, τραπεζαρία και καθιστικό. Στον επάνω όροφο βρίσκεται το υπνοδωμάτιο με μεγάλο κρεβάτι και πρόσβαση στο μπαλκόνι που βρίσκεται πάνω από τη μουσούδα του κογιότ. Οι πίνακες στους τοίχους έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον ΝτεΦέο και απεικονίζουν κογιότ στα τοπία της αμερικανικής νοτιοδυτικής περιοχής.

Το όνειρο με τα πέντε ζώα που έγινε πραγματικότητα

Η ιδέα δεν ξεκίνησε ως ένα συνηθισμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο όταν ο καλλιτέχνης Τζόνι ΝτεΦέο εμπνεύστηκε την κατασκευή έπειτα από ένα όνειρο που είδε πριν από περίπου έξι χρόνια. Τότε είχε φανταστεί πέντε σπίτια σε σχήμα κεφαλής ζώων γύρω από μια σκοτεινή λίμνη, ένα κογιότ, ένα κουνέλι, ένα ελάφι, μια αρκούδα και μια αλεπού.

Το αρχικό σχέδιο παρέμεινε για χρόνια στα χαρτιά, καθώς δεν υπήρχαν ούτε το κατάλληλο οικόπεδο ούτε οι πόροι για να υλοποιηθεί. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε το 2022, όταν ο ΝτεΦέο συμμετείχε στο πρόγραμμα OMG! Fund της Airbnb, έναν διαγωνισμό που χρηματοδοτούσε πρωτότυπες ιδέες για καταλύματα. Το σχέδιό του ήταν ανάμεσα στα 100 έργα που επιλέχθηκαν και έλαβε χρηματοδότηση έως 100.000 δολάρια.

Το «The Trickster» είναι μόνο το πρώτο μέρος του αρχικού οράματος του ΝτεΦέο. Ο καλλιτέχνης θέλει να δημιουργήσει και τα υπόλοιπα τέσσερα σπίτια σε σχήμα ζώων, όμως για την επέκταση του έργου χρειάζονται νέοι πόροι. Η κατοικία σε σχήμα κογιότ δείχνει πώς μια γιγαντιαία γλυπτική κατασκευή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό χώρο διαμονής, συνδυάζοντας τέχνη, αρχιτεκτονική και τη φαντασία ενός ονείρου.

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