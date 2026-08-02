«Αυτό θα σας σοκάρει»: Το ποσό που πήρε χρήστης από βίντεο στο TikTok 1,1 εκατ. προβολές (vid)

Χρήστης του TikTok αποκάλυψε το αστείο ποσό που κέρδισε από βίντεο με 1,1 εκατομμύριο προβολές, καταρρίπτοντας τον μύθο των μεγάλων αμοιβών.

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα βγάζει κανείς όταν γίνεται viral στο TikTok; Η απάντηση είναι: πολύ λιγότερα από όσα φαντάζεστε.

Ενώ οι διάσημοι influencers βγάζουν εξαψήφια ποσά ανά δημοσίευση, η πραγματικότητα για τους απλούς χρήστες είναι τελείως διαφορετική. Τη σκληρή αυτή αλήθεια αποκάλυψε ο χρήστης @baaskeey, δείχνοντας τα πίσω από τις κάμερες έσοδα ενός βίντεό του.

Το μικρό ποσό που πήρε από το βίντεο

«Πόσα χρήματα έβγαλα από ένα βίντεο με 1,1 εκατομμύριο προβολές;» αναρωτήθηκε, εξηγώντας ότι το περιεχόμενό του είχε διάρκεια άνω του ενός λεπτού, πληρώντας τις προϋποθέσεις δημιουργίας εσόδων.

Όπως αποκάλυψε, το 1,1 εκατομμύριο προβολές του απέδωσε μόλις 30,63 δολάρια (περίπου 28 ευρώ): «Νομίζετε πως το TikTok πληρώνει πολλά χρήματα, έτσι; Αυτά παίρνεις για ένα εκατομμύριο views», σχολίασε ειρωνικά.

Πώς υπολογίζει το TikTok τις πληρωμές

Αναλύοντας τους αριθμούς, ο creator εξήγησε ότι από το 1,1 εκατομμύριο προβολές, μόλις οι 178.300 θεωρήθηκαν «έγκυρες» (qualified views), ενώ το Revenue Per Mille (RPM - έσοδο ανά 1.000 προβολές) ήταν μόλις 0,17 δολάρια.

Σύμφωνα με το TikTok Creator Academy, οι πληρωμές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τη Βασική Αμοιβή (Standard Reward) και την Πρόσθετη Αμοιβή (Additional Reward).

Για να προσμετρηθεί μια προβολή, ο θεατής πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένες χώρες όπου είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα αμοιβών (όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία). Αν το κοινό προέρχεται από αλλού, δεν υπολογίζεται. Παράλληλα, ο θεατής πρέπει να παρακολουθήσει το βίντεο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Η Πρόσθετη Αμοιβή εξαρτάται από την ποιότητα του βίντεο, το καλό μοντάζ, τη δημιουργικότητα και το αν το περιεχόμενο καλύπτει κάποια εξειδικευμένη θεματολογία (niche).

Όπως φαίνεται, το να γίνεις viral στο TikTok δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πλουτίσεις από τη μια μέρα στην άλλη.

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