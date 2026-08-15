15.927 καθρέφτες στο Θιβέτ: Η Κίνα έφτιαξε το υψηλότερο ηλιοθερμικό εργοστάσιο στον κόσμο

Το νέο εργοστάσιο διαθέτει σύστημα θερμικής αποθήκευσης οκτώ ωρών ώστε η ηλιακή ενέργεια να μπορεί να αξιοποιείται και μετά τη δύση του ήλιου.

Στο οροπέδιο του Θιβέτ η Κίνα ολοκλήρωσε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, εγκαθιστώντας 15.927 τεράστιους καθρέφτες σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 4.650 μέτρα

Η μονάδα Tushuo στην κομητεία Amdo έχει ισχύ 100 MW και αποτελεί το υψηλότερο μεγάλης κλίμακας ηλιοθερμικό εργοστάσιο στον κόσμο, ενώ οι χιλιάδες καθρέφτες της καταλαμβάνουν συνολική ανακλαστική επιφάνεια άνω των 800.000 τετραγωνικών μέτρων

15.927 καθρέφτες συγκεντρώνουν το φως σε έναν πύργο

Οι κατασκευές που μοιάζουν με ένα τεράστιο πεδίο από καθρέφτες ονομάζονται ηλιοστάτες και παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση του ήλιου. Στόχος τους είναι να αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία προς έναν κεντρικό δέκτη στην κορυφή του πύργου.

Εκεί η συγκεντρωμένη ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία χρησιμοποιείται για να θερμάνει λιωμένα άλατα σε θερμοκρασίες περίπου 560 βαθμών Κελσίου. Η θερμότητα μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού, ο οποίος κινεί τουρμπίνες και παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας σε σχέση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά. Η μονάδα μπορεί να κρατά αποθηκευμένη θερμική ενέργεια και να συνεχίζει να παράγει ηλεκτρισμό ακόμη και όταν ο ήλιος έχει δύσει.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με θερμική αποθήκευση διάρκειας οκτώ ωρών, επιτρέποντας την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει ηλιοφάνεια

Το μεγάλο στοίχημα όμως δεν ήταν μόνο η εγκατάσταση σχεδόν 16.000 καθρεφτών. Η κατασκευή έγινε σε ένα από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα του πλανήτη, όπου οι ισχυροί άνεμοι, το ακραίο ψύχος και η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία δοκιμάζουν συνεχώς τις κατασκευές.

Οι μηχανισμοί που μετακινούν τους καθρέφτες πρέπει να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια ώστε κάθε ηλιοστάτης να κατευθύνει το φως στο σωστό σημείο. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ολόκληρου του συστήματος.

Ένα εργοστάσιο καθρεφτών πάνω από τα 4.000 μέτρα

Για να κατασκευαστούν οι χιλιάδες ηλιοστάτες δημιουργήθηκε ειδική αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής σχεδιασμένη για τις συνθήκες μεγάλου υψομέτρου.

Η εγκατάσταση μπορεί να παράγει περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα ηλιοστατών την ημέρα, περιορίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων εξοπλισμού σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή

Το έργο αναμένεται να συνδεθεί πλήρως με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσα στο 2026. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσια παραγωγή περίπου 260 εκατομμυρίων κιλοβατωρών, αρκετή για την ηλεκτροδότηση περίπου 50.000 νοικοκυριών στην περιοχή και γύρω από αυτήν.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομεί περίπου 60.000 τόνους άνθρακα κάθε χρόνο και θα περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 165.000 τόνους ετησίως

Η Tushuo δεν αποτελεί μεμονωμένο έργο. Η Κίνα αναπτύσσει στην ευρύτερη περιοχή και άλλες εγκαταστάσεις ηλιοθερμικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενώ παράλληλα κατασκευάζει γραμμές υπερυψηλής τάσης για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

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