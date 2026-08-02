Και χωρίς Δούρο στο τηλέφωνο: 10 θρυλικές ατάκες του Νίκου Αλέφαντου

Για τον Ρασίντ Γεκινί, για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, για την Μονή Βατοπεδίου, για την Ελλάδα στο Μουντιάλ των ΗΠΑ: Ο κύριος Νίκος πάντα είχε κάτι να πει.

Νίκος Αλέφαντος, ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία, ένα παλικάρι των γηπέδων, που μιλούσε χύμα, που μπερδευόταν στους πάγκους και ξεχνούσε ονόματα παικτών και έκανε αλλαγή στην αλλαγή, αλλά πάντα επέμενε πως πρέπει να μάθουμε λίγη μπαλίτσα από τον άρχοντα, δηλαδή εκείνον.

Ο Νίκος Αλέφαντος μας έχει χαρίσει θρυλικές ατάκες, έχει μπερδευτεί, έχει αναιρέσει τον εαυτό του, έχει εφεύρει τα hot takes της προπονητικής και παρακάτω συγκεντρώσαμε επικές ατάκες του, που έγραψαν ποδοσφαιρική ιστορία με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, ατάκες που ξεπερνάνε και εκείνη τη θρυλική με τον Δούρο στο τηλέφωνο.

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