Η Indra σε ταρακουνάει με το «Mini Disk: Move It»

Το Gazzetta άκουσε το EP «Mini Disk: Move It», τη νέα ραπ δουλειάς της ταλαντούχας Indra.

Πάμε σε μια εποχή που όλα ήταν απρόσμενα, ωραία και τρελά! Η ράπερ που πλέον αγαπάμε, η Indra, μιλά για το σήμερα με έναν τρόπο που έχει κάτι από «χθες» και σίγουρα κάτι από το μέλλον. Δεν την ξέραμε, τη μάθαμε και πλέον θέλουμε να ξέρουμε οτιδήποτε κι αν κάνει. Τη βλέπεις σε live και νιώθεις, εισπράττεις, τη σιγουριά, τον τσαμπουκά της. Θα μπορούσε να έχει έρθει από την εποχή των rave πάρτι, τότε που βλέπαμε κύκλους και μπλε φώτα να γεμίζουν τον χώρο. Θα μπορούσαμε να τη δούμε σε underground club του Βερολίνου και σε μια γειτονιά του Νότιου Λονδίνου, να δίνει «πόνο» πάνε σε «βρώμικες» ντριλιές…

Η εν λόγω ράπερ έχει τον ρυθμό μέσα της και τον πειραματισμό ως μόνιμη πρόκληση μπροστά στα μάτια της. Δεν έχει σημασία πού θα ραπάρει. Μπορεί να είναι σε μια μεγάλη σκηνή με δέκα χιλιάδες άτομα από κάτω, μπορεί να είναι και σε έναν σκονισμένο, χωμάτινο, δρόμο με 30 άτομα. Η Indra θα σου δώσει καθαρή ραπ και αυθεντικό χιπ-χοπ απόσταγμα. Δώσε της λίγο χώρο, ένα σκρατς, λίγο ρεύμα ή και καθόλου και θα σου δώσει ρυθμούς, ηχοτοπία και ρίμες που θα σε αγκαλιάσουν, δυναμώσουν, θα σε ανυψώσουν. Το νέο της EP, το «Mini Disk: Move It», (distributed by LCKD), απλά το λατρέψαμε!

Δοκιμάζει και δικαιώνεται



Ναι, η καινούργια δουλειά της Indra μας αρέσει πολύ. Γιατί; Διότι η τύπισσα δοκιμάζει, συνθέτει και γεμίζει το μουσικό παρασκήνιο με ήχους καθαρούς, ανεβαστικούς, διαφορετικούς απ’ αυτούς που έχουμε συνηθίσει στη ραπ σκηνή. Εδώ βρίσκεις κάτι από ένα «τρελό» λάτιν ύφος, ένα στυλ που σου δίνουν ράπερ της λατινικής αμερικής. Μετά πας σε πιο ανέμελα, εύθυμα, μονοπάτια, μπαίνεις σε σατιρικές πτυχές και σε κλασικές διαδρομές που δείχνουν πώς πρέπει να «πατάς στο μπιτ και πώς πρέπει να παραδίδεις τις ρίμες σου. Διασκεδάζεις, χάνεσαι όμορφα σε ένα ραπ-ψυχεδελικό σύμπαν.

Το πράγμα, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Εκεί που λες ότι έχεις ακούσει-δει τα πάντα, η Indra σου δίνει ανατολίτικες υφές, αφρικανικές συνομιλίες και αισθησιακές προοπτικές! Εντάξει, η τύπισσα έχει το θάρρος να δοκιμάσει, να αφεθεί και κάνει αυτό που λέει η καρδιά, το μυαλό και η έμπνευσή της. Η ευγένεια και η σιγουριά της κρατάνε τα διαφορετικά μουσικά σκηνικά και σε κάνουν να ανακαλύπτεις τρεις διαφορετικές εκδοχές της.

Θα περάσετε ωραία ακούγοντας την Indra



Το «Mini Disk: Move It» αποτελείται από τρία κομμάτια. Ξεκινάμε με το «Plastiko Potiri». Εδώ η Indra σολάρει και δείχνει πώς είναι να «παραπατάς» και να μπαίνεις σε μια διάθεση που δεν σε νοιάζει τίποτα και, όμως, όλα έχουν σημασία. Η παιχνιδιάρικη μουσική συνοδεία και το φευγάτο μπιτ σε ξεσηκώνουν και σε κάνουν να την εμπιστευτείς. Μετά έρχεται το «Uno Dos Tres» και εδώ έχουμε τη συμμετοχή της ασυναγώνιστης Vikkie. Οι δυο τους ταιριάζουν απίστευτα, υπάρχει χημεία και αυτό το κομμάτι είναι καθαρή «ντόπα». Ενέργεια, ρυθμοί που σε «κόβουν» και σε στέλνουν να βρεις τη χαρά που έχεις χάσει. Τελευταίο κομμάτι το «Mou Aresei». Εδώ το feat είναι με τον Youmi Boy. Το ανεπεξέργαστο ύφος του ανδρός μπλέκει με τη γλύκ και τον αισθησιασμό της Indra. Αυτό το EP αξίζει να το έχετε μαζί σας, να το βάζετε στην παραλία, στο δωμάτιο που έχετε νοικιάσει ή στο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το τσιμέντο της Αθήνας. Θα νιώσετε όμορφα, θα περάσετε ωραία και θα γουστάρετε πολύ ακούγοντας την Indra.

*Η Indra σε Spotify, YouTube, Instagram

