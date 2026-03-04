Indra: Τώρα ξέρεις!

Η ράπερ Indra είναι γνήσιο ταλέντο που μπορεί να δώσει πολλά στο ραπ παιχνίδι. Τώρα την ξέρετε και μπορείτε να τη μάθετε ακόμα καλύτερα.

Ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Κι αν ξέρω κάτι, είναι λιγότερο απ’ αυτό που δεν ξέρω. Και επειδή το να ξέρω είναι αναγκαίο και το να μην ξέρω είναι ουσία, προτιμώ να ξέρω τόσο όσο να μην ξέρω. Τελικά, τι ξέρω; Ξέρω αυτό που ξέρω από τους γονείς, το σχολείο, τους φίλους, την κοινωνία, τα βιβλία. Άρα δεν ξέρω τίποτα και ξέρω τα πάντα. Επιφανειακά. Ναι, αλλά από την επιφάνεια ξεκινά το ξέρω και στον πυρήνα του υπάρχει το δεν ξέρω. Πέφτω και κοιμάμαι και ο εαυτός μου λέει ξέρω ότι ξέρεις πως δεν ξέρεις κι αν δεν ξέρεις πάλι ξέρεις.

Ας αλλάξει παράγραφο, χώρο, ουρανό. Ανάσα από το μπλέξιμο, το κάψιμο και συνέχεια στο ψευδαισθητικό, παραισθητικό, εισαγωγικό κείμενο. Τι ξέρω τελικά και από ποιους; Ξέρω αυτούς που ξέρουν και ψάχνουν αυτούς που ψάχνουν εκείνους που δεν ξέρουν, άρα ξέρουν. Ξέρω ότι η επανάληψη του «ξέρω» μπορεί να γίνει ενοχλητική αλλά και συνοδευτική ενός μπιτ που δεν ξέρω. Ξέρω πως δύο ξέρω κάνουν ένα δεν ξέρω και ότι το άγνωστο δεν είναι το δεν ξέρω, αλλά το γνωστό και οριοθετημένο ξέρω. Η ζωή μου όλη ένα τσιγάρο και μια διαδρομή ξέρω-δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν ξέρω τη ράπερ Indra και σκοπεύω στο τέλος αυτού του κειμένου να πω ότι την ξέρω ως ένα βαθμό…

Την άκουσα και ξέρω

Όλα ξεκινάνε από το όνομα. Τώρα πια το ξέρω. Πριν λίγο καιρό ήμουν στην επικράτεια του «δεν ξέρω». Indra, ταυτότητα χτυπημένη με σπρέι πάνω σε γκρίζο τοίχο. Και δεν είναι η υπογραφή, αλλά η εικόνα-συμπεριφορά που απλώνεται. Το πιο προσωπικό στοιχείο, ο ονοματικός προσδιορισμός της περσόνας, ήταν αυτό που λέω ότι ξέρω. Ξαφνικά όλο αυτό εμπλουτίστηκε από μια αφίσα που έλεγε Jolly Roger x Voyd Dj Burn One (guest Indra). Ναι, η τύπισσα θα λάβει μέρος σε αυτό το live και η προσωπική γνώση του ξέρω μεγάλωσε. Η αυθόρμητη σκέψη μας διαβεβαίωσε ότι για να είναι εκεί, κάτι καλό κάνει. Το «ξέρω» μεγάλωνε, αλλά δεν αρκούσε για να διώξει το «δεν ξέρω». Ε, internet, Spotify, YouTube, is your friend και όλα άρχισαν να παίρνουν μορφή, σχήμα και μέτρα που καλύπτουν το δίπολο ξέρω-δεν ξέρω.

Η πρώτη ακρόαση έφερε το κάτσε να δούμε, ξέρω; Η δεύτερη το τώρα βλέπω ότι ξέρω. Και η τρίτη πως ξέρω σίγουρα (;). Η Indra έχει τσαγανό, δεν φοβάται να δοκιμάσει διάφορες ραπ προσεγγίσεις. Η κοπέλα έχει προοπτικές και μπορεί να κουμαντάρει τον κλασικό δρόμο, αλλά και τον νέο. Η τύπισσα ξέρει ότι ξέρει και ξέρει ότι δεν ξέρει αλλά θα ξέρει σίγουρα στο μέλλον.

Τώρα ξέρετε ότι δεν ξέρετε αρκετά γι’ αυτήν και θέλετε να μάθετε κι άλλα

Λοιπόν, η Indra έχει καλή φωνή και πολλές ραπ δεξιότητες, skills. Τι σημαίνει αυτό; Τίποτα και τα πάντα! Αν ακούσετε παλαιότερες δουλειές της, το EP Spadamy, το single Τρέχα, θα καταλάβετε ότι το flow της μπορεί να γίνει ακόμα πιο «άρρωστο», το delivery ακόμα πιο στιβαρό και η μουσική παραγωγή ακόμα πιο μελωδική, πολύπτυχη. Ακούστε τώρα και το πιο πρόσφατο κομμάτι της, το Estiel, και έχετε μια καλή εικόνα για το τι ξέρετε γι’ αυτήν την αξιόλογη ράπερ. Η τύπισσα μπορεί να υπηρετήσει boom bap, drill, trap, funk και κάθε διάθεση, έμπνευση, που ζητά και δίνει το μουσικό είδος: χορευτική, εσωτερική, πειραματική, πολυεθνική, muble…

Το ταλέντο είναι εδώ και κάθε επιλογή της έχει υπόβαθρο που μπορεί να την υποστηρίξει. Η Indra είναι σαν τον καμβά του ζωγράφου που πετά τα χρώματά του φαινομενικά άναρχα, αλλά ουσιαστικά μελετημένα και αποφασιστικά. Ακούστε αυτό το αλάνι και να είστε σίγουροι ότι μετά θα πείτε ξέρω ότι δεν ξέρω αρκετά γι’ αυτήν, θέλω να μάθω κι άλλα και να τη δω live!

*Η Indra σε Spotify, YouTube, Instagram



ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ