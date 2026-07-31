Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φέρνει τη μαγεία της στην Κρήτη

Δύο ξεχωριστές συναυλίες σε Χανιά και Ιεράπετρα στις 19 και 20 Αυγούστου 2026.

Η αγαπημένη Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται στην Κρήτη για δύο ανεπανάληπτες συναυλίες, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 στην Παχειά Άμμος (Λιμενικό Καταφύγιο) στην Ιεράπετρα.

Με τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και την βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει. Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή περιοδεία υπόσχεται βραδιές με ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά.

Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς.

Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα

Ελεωνόρα»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Γιάννης Αρβανιτάκης: Τρομπόνι

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά:

Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου & Ποζατζίδου Ελένη

Ηχοληψία:

Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιασμός φώτων:

Γιώργος Τσάβαλλος

Παραγωγή: Solar Productions

Επικοινωνία: Entechno Sessions | Cultural Promotion

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ | 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου | Χανιά

Ώρα Προσέλευσης: 20.00 | Ώρα Έναρξης: 21.00

Φυσική Προπώληση:

NANADAKIS TRAVEL (στο κέντρο της πόλης)

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 20 ΑΥΓΟYΣΤΟΥ 2026

Λιμενικό Καταφύγιο Παχειάς Άμμου | Ιεράπετρα

Ώρα Έναρξης: 21.30

Φυσική Προπώληση:

PROGRESSIVE, ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ