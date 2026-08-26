Σχολεία: 21.000 μαθητές λιγότεροι σε τρία χρόνια λόγω δημογραφικού

Έκλεισαν 100 σχολεία - Πώς το δημογραφικό αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη

Τον εκπαιδευτικό χάρτη μεταβάλλει η δημογραφική κρίση με τις ελλείψεις που καταγράφονται σε μαθητές να οδηγούν στο κλείσιμο σχολείων, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», μέσα σε μόλις τρία χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία.

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