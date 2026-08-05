Ο «τάφος» των ΗΠΑ που απειλεί με έκρηξη τον Ειρηνικό: Έχει μέσα του 80.000 m³ ραδιενεργά απόβλητα

Στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, ο «Θόλος του Runit» προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να συγκρατήσει μία από τις πιο επικίνδυνες πυρηνικές κληρονομιές του Ψυχρού Πολέμου.

Στη μέση της απεραντοσύνης του Ειρηνικού Ωκεανού, ανάμεσα σε τουρκουάζ νερά και κοραλλιογενείς υφάλους, αναπαύεται ένα σχεδόν άγνωστο «τέρας» από σκυρόδεμα.

Είναι γνωστό ως ο «Θόλος του Runit», ένα τεράστιο κυκλικό κέλυφος διαμέτρου 115 μέτρων και πάχους 45 εκατοστών που προσπαθεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα να συγκρατήσει μία από τις πιο επικίνδυνες κληρονομιές του Ψυχρού Πολέμου.

Μία κληρονομία που απειλεί να εκραγεί

Για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε αυτός ο γίγαντας, πρέπει να γυρίσουμε στις δεκαετίες του 1940 και 1950. Κατά τη διάρκεια της κούρσας των εξοπλισμών, οι ΗΠΑ επέλεξαν το αρχιπέλαγος των Νήσων Μάρσαλ ως το κύριο πεδίο ατομικών δοκιμών. Η περιοχή υπέστη συνολικά 67 πυρηνικές δοκιμές, οι 43 από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν στην ατόλη Ενεγουέτακ, όπου βρίσκεται ο θόλος.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, υπό τη διεθνή πίεση, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να καθαρίσει την περιοχή. Η λύση των στρατιωτικών μηχανικών ήταν βιαστική, αφού συγκέντρωσαν το μολυσμένο έδαφος, τις στάχτες και τα στρατιωτικά συντρίμμια από όλη την ατόλη και τα έριξαν στον κρατήρα Κάκτους.

Στη συνέχεια, κάλυψαν τον κρατήρα με 358 πλάκες σκυροδέματος. Ωστόσο, για να μειώσουν το κόστος, υπέπεσαν σε ένα μοιραίο σφάλμα και δεν στεγανοποίησαν ποτέ τη βάση του κρατήρα, θεωρώντας ότι το κοραλλιογενές υπόστρωμα ήταν επαρκές.

Το θαλασσινό νερό εισχωρεί στα απόβλητα και σημαίνει συναγερμό

Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχουν αποκαλύψει τις σχεδιαστικές ατέλειες. Κάτω από τη μάζα σκυροδέματος βρίσκονται περίπου 80.000 κυβικά μέτρα ραδιενεργών αποβλήτων (περίπου 120.000 τόνοι), συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικά τοξικού πλουτωνίου-239, του οποίου η ημιζωή ξεπερνά τα 24.000 χρόνια.

Η διαπερατότητα της βάσης έχει σημάνει συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα. Το υπόστρωμα δεν είναι συμπαγής γρανίτης αλλά πορώδες κοράλλι, με αποτέλεσμα το νερό της θάλασσας να ρέει κυριολεκτικά μέσα από τα ατομικά απόβλητα.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη διαμάχη μεταξύ των Νήσων Μάρσαλ και των ΗΠΑ. Ενώ ο τοπικός πληθυσμός απαιτεί την οριστική μεταφορά των αποβλήτων σε αμερικανικό έδαφος, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η ευθύνη συντήρησης μεταβιβάστηκε μετά τις συμφωνίες ανεξαρτησίας της νησιωτικής χώρας. Ο θόλος του Runit παραμένει ως μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι ο ωκεανός βρίσκει πάντα τη ρωγμή για να φέρει τα καταστροφικά μας λάθη στην επιφάνεια.

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