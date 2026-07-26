659.000 τ.μ. με 9 πύργους και 4.200 γραφεία: Το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων ξεπέρασε το αμερικανικό Πεντάγωνο (vid)

Το Surat Diamond Bourse στην Ινδία ξεπέρασε το αμερικανικό Πεντάγωνο ως το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στον κόσμο.

Για δεκαετίες, το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ θεωρούνταν το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στον πλανήτη. Η πρωτοκαθεδρία αυτή άλλαξε επίσημα τον Αύγουστο του 2023, όταν το Surat Diamond Bourse αναγνωρίστηκε από το Ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στον κόσμο βάσει ωφέλιμης επιφάνειας, φτάνοντας τα 659.611 τετραγωνικά μέτρα.

Το σύμπλεγμα κατασκευάστηκε στην πόλη Σούρατ, ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια κέντρα της βιομηχανίας διαμαντιών, όπου επεξεργάζεται και διακινείται το 90% των ακατέργαστων διαμαντιών παγκοσμίως.

Ένας οριζόντιος γίγαντας 9 πύργων

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Morphogenesis, το συγκρότημα εκτείνεται σε έκταση 35,5 στρεμμάτων. Αντί για έναν πανύψηλο ουρανοξύστη, οι αρχιτέκτονες επέλεξαν μια οριζόντια επιχειρηματική «πολιτεία».

Αποτελείται από εννέα 15ώροφους πύργους που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός κεντρικού άξονα κυκλοφορίας, επιτρέποντας τη μετακίνηση χωρίς έξοδο από το κτίριο. Η υποδομή έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως και 65.000 επαγγελματίες, όπως εμπόρους, εκτιμητές, εκτελωνιστές και εταιρείες τεχνολογίας.

4.200 γραφεία είναι κατανεμημένα στους εννέα πύργους, που διαθέτουν 131 ανελκυστήρες και υπόγεια στάθμευση για 4.500 αυτοκίνητα και 10.000 μοτοσικλέτες. Αυτονόητη είναι η ύπαρξη εστιατορίων, τραπεζών, συνεδριακών κέντρων και τελωνειακών υπηρεσιών.

Παρά το μέγεθός του, το έργο δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα. Εσωτερικές αυλές ανάμεσα στους πύργους ενισχύουν τον φυσικό φωτισμό και τον αερισμό, ενώ τα ενεργειακά συστήματα του χαρίζουν προ-πιστοποίηση πράσινου κτιρίου από το Indian Green Building Council.

Συγκεντρώνοντας χιλιάδες επιχειρήσεις σε ένα σημείο, το Surat Diamond Bourse μειώνει το εφοδιαστικό κόστος, αυξάνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και αναδεικνύει πώς η σύγχρονη μηχανική μπορεί να αναδιαμορφώσει έναν ολόκληρο οικονομικό τομέα.

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