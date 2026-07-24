Η πιο... τρομακτική κάμερα ταχύτητας: Εκδίδει κατά μέσο όρο 123 πρόστιμα την ημέρα

Το πιο δραστήριο ραντάρ της Ισπανίας - και όλης της Ευρώπης- συνεχίζει να μοιράζει δεκάδες πρόστιμα καθημερινά, συμβάλλοντας σε ρεκόρ εισπράξεων για την τροχαία.

Η Ανδαλουσία φιλοξενεί ένα από τα πιο δραστήρια ραντάρ της Ισπανίας, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί πονοκέφαλο για χιλιάδες οδηγούς.

Το συγκεκριμένο σύστημα, που βρίσκεται στο 968ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου A-7 στην επαρχία της Μάλαγας, κατατάχθηκε ξανά ανάμεσα στα πέντε ραντάρ που επιβάλλουν τις περισσότερες κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και ο αριθμός των κυρώσεων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζει να καταγράφει εξαιρετικά υψηλή δραστηριότητα.

123 πρόστιμα την ημέρα και ρεκόρ εσόδων για την Τροχαία

Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Ευρωπαίοι Συνδεδεμένοι Οδηγοί, το ραντάρ κατέγραψε 45.050 καταγγελίες κατά τον τελευταίο χρόνο, αριθμός που μεταφράζεται σε μέσο όρο 123 προστίμων την ημέρα.

Αυτό συνέβαλε ώστε η Γενική Διεύθυνση Τροχαίας να κλείσει το 2025 με ρεκόρ εσόδων ύψους 246,8 εκατομμυρίων ευρώ από πρόστιμα ταχύτητας, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σύγκριση με το 2024.

Από την οργάνωση επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν οφείλεται σε έξαρση των παραβάσεων, αλλά στην τοποθέτηση νέων ραντάρ, με τις κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα να αντιπροσωπεύουν πλέον το 41,5% του συνόλου.

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