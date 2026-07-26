Βάσεις 2026: Αυτή είναι η σχολή που έχει μόνο τέσσερις εισακτέους φέτος
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«Ιδιαίτερα μαθήματα» θα κάνουν φέτος στη Σάμο, καθώς ένα Τμήμα ετοιμάζεται να υποδεχτεί μόνο τέσσερις υποψηφίους.
Ρεκόρ έσπασε μάλλον σχολή στη Σάμο, η οποία μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά με μόλις... τέσσερις εισακτέους.
Γεγονός, που προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον του Τμήματος.
Δείτε ποια είναι η σχολή στο reader.gr