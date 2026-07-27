Όντρεϊ Χέπμπορν: Το τρομακτικό περιστατικό που την έκανε να αποχωριστεί τον γιο της για 4 χρόνια

Η αλήθεια ήταν, βέβαια, τελείως διαφορετική.

Ένα τρομακτικό περιστατικό που έλαβε χώρα το 1975, έκανε την Όντρεϊ Χέπμπορν να τρέμει για την ασφάλεια της οικογένειάς της. Η αλήθεια όμως δεν ήταν αυτή που φανταζόταν.

Ο Σον Χέπμπορν Φέρερ, ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους της Όντρεϊ Χέπμπορν, θυμάται ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πατριός του, ο δεύτερος σύζυγος της ηθοποιού, Αντρέα Ντότι, λίγο έλειψε να απαχθεί έξω από το οικογενειακό τους σπίτι. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1969 έως το 1982, ενώ προηγουμένως η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Μελ Φέρερ.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr