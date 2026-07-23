Τα βαριά εξοπλιστικά του ΚΥΣΕΑ, οι λεπτές ισορροπίες με Βλάχο και η απορία της Προεδρίας για τη Δούρου

Η επίμαχη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, οι λεπτές ισορροπίες για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και οι μουσικές καρέκλες στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν με τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο» με τον οποίο θα γίνει αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές.

Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Επίσης στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C390 από την Πορτογαλία, η προμήθεια συστήματος anti-drone με ηλεκτρονικά αντίμετρα, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ με ανθυποβρυχιακά συστήματα και η προμήθεια πυραύλων Hellfire για τα Απάτσι, μεταξύ πολλών άλλων.

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