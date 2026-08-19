Τους έδωσε βαριοπούλες και τους είπε να σπάσουν 76 ψυγεία: Η απίστευτη ιστορία που «γέννησε» έναν παγκόσμιο κολοσσό

Από ένα προβληματικό εργοστάσιο στην Κίνα μέχρι έναν παγκόσμιο όμιλο δισεκατομμυρίων η ιστορία της Haier ξεκίνησε με 76 ψυγεία και βαριοπούλες.

Σήμερα η Haier είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους οικιακών συσκευών στον κόσμο, με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές και περίπου 146.000 εργαζομένους. Η ιστορία της, όμως, δεν ξεκίνησε με εντυπωσιακά τεχνολογικά προϊόντα ή τεράστιες εγκαταστάσεις, αλλά με μια σκηνή που θα μπορούσε να θεωρηθεί καταστροφή μιας ολόκληρης παραγωγής.

Το 1985, σε ένα εργοστάσιο στο Κινγκντάο της Κίνας, 76 ψυγεία παρατάχθηκαν μπροστά στους εργαζομένους. Ήταν ελαττωματικά και δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Ο νέος διευθυντής του εργοστασίου, Zhang Ruimin, πήρε τότε μια απόφαση που θα έμενε για πάντα στην ιστορία της εταιρείας: έδωσε στους εργαζομένους βαριοπούλες και τους ζήτησε να τα καταστρέψουν.

Η ημέρα που 76 ψυγεία έγιναν κομμάτια

Το εργοστάσιο αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρισκόταν κοντά στην κατάρρευση. Η ποιότητα των προϊόντων ήταν χαμηλή, η διοίκηση αντιμετώπιζε προβλήματα και η επιχείρηση δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας αγοράς που άλλαζε γρήγορα. Όταν ένας πελάτης επέστρεψε ένα ελαττωματικό ψυγείο, ο Zhang αποφάσισε να μην αρκεστεί στην επισκευή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Έδωσε εντολή να ελεγχθούν και άλλα ψυγεία που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος αποκάλυψε συνολικά 76 συσκευές που δεν έφταναν το επίπεδο ποιότητας που απαιτούσε η νέα διοίκηση. Για τα δεδομένα της εποχής, η καταστροφή τους σήμαινε σημαντική οικονομική απώλεια, καθώς τα ψυγεία ήταν ακριβά προϊόντα και κάθε συσκευή αντιπροσώπευε κόστος παραγωγής που το εργοστάσιο δύσκολα μπορούσε να αγνοήσει.

Ο Zhang, όμως, δεν ήθελε να στείλει τα προβληματικά προϊόντα στην αγορά ούτε να τα διαθέσει με έκπτωση. Ήθελε οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι η ποιότητα δεν θα αποτελούσε πλέον διαπραγματεύσιμο ζήτημα. Έτσι, τα 76 ψυγεία μεταφέρθηκαν σε έναν χώρο του εργοστασίου και οι εργαζόμενοι πήραν στα χέρια τους βαριοπούλες.

Ο ίδιος ο Zhang συμμετείχε στην καταστροφή. Τα ψυγεία διαλύθηκαν μπροστά στους ανθρώπους που τα είχαν κατασκευάσει, δημιουργώντας μια εικόνα που θα συνδεόταν αργότερα με τη μεταμόρφωση ολόκληρης της εταιρείας.

Από το εργοστάσιο που κατέρρεε στη δημιουργία της Haier

Η επιχείρηση εκείνης της εποχής δεν ήταν ακόμη η Haier που γνωρίζει σήμερα ο πλανήτης. Ήταν το Qingdao Refrigerator Factory, μια προβληματική μονάδα που προσπαθούσε να επιβιώσει σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για την κινεζική οικονομία. Η απόφαση για τα 76 ψυγεία αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημάδια μιας διαφορετικής φιλοσοφίας στη διοίκηση.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν αλλαγές στην παραγωγή, προσπάθειες βελτίωσης της τεχνογνωσίας, συνεργασίες με ξένες επιχειρήσεις και σταδιακή επέκταση σε νέες αγορές. Η εταιρεία άλλαξε μορφή και ταυτότητα, μέχρι που εξελίχθηκε στον όμιλο Haier.

Η ανάπτυξη δεν περιορίστηκε στην Κίνα. Η Haier άρχισε να αποκτά εταιρείες και brands σε διαφορετικές αγορές, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο που σήμερα περιλαμβάνει ονόματα όπως Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA και Candy.

Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ήρθε το 2016, όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά της GE Appliances. Η συμφωνία έδωσε στον κινεζικό όμιλο πολύ ισχυρότερη παρουσία στη Βόρεια Αμερική και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη διεθνή του επέκταση.

Από τις βαριοπούλες στα δισεκατομμύρια

Η διαφορά ανάμεσα στο εργοστάσιο του 1985 και στον σημερινό όμιλο είναι εντυπωσιακή. Για το 2025, η Haier ανακοίνωσε παγκόσμια έσοδα 426,8 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 51 δισ. ευρώ, ενώ ο όμιλος απασχολεί περίπου 146.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι το 2026 συμπλήρωσε 17 συνεχόμενα χρόνια στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς το μερίδιο αγοράς στις μεγάλες οικιακές συσκευές, σύμφωνα με στοιχεία της Euromonitor International. Παράλληλα, η Haier Smart Home, η εισηγμένη εταιρεία του ομίλου που δραστηριοποιείται στον χώρο των οικιακών συσκευών και των λύσεων για το σπίτι, ανακοίνωσε για το 2025 έσοδα 302,35 δισ. γουάν.

Η εικόνα απέχει πολύ από εκείνη που αντίκρισε ο Zhang όταν ανέλαβε το εργοστάσιο στο Κινγκντάο. Τότε είχε μπροστά του μια επιχείρηση με οικονομικά προβλήματα και προϊόντα που δεν μπορούσαν να θεωρηθούν αξιόπιστα. Σήμερα η Haier διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής και πωλήσεων και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του κλάδου.

Ο Zhang Ruimin αποχώρησε από τη θέση του προέδρου του Haier Group τον Νοέμβριο του 2021 και ανέλαβε τον ρόλο του ιδρυτή και επίτιμου προέδρου. Τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Zhou Yunjie.

Η βαριοπούλα που έγινε σύμβολο

Η ιστορία των 76 ψυγείων δεν ξεχάστηκε ποτέ. Αντίθετα, η Haier την έχει εντάξει στη δική της εταιρική ιστορία ως σημείο καμπής για την κουλτούρα ποιότητας που ήθελε να δημιουργήσει. Μία από τις βαριοπούλες που συνδέθηκαν με το περιστατικό έχει μάλιστα διατηρηθεί ως αντικείμενο που θυμίζει εκείνη την ημέρα.

Το πραγματικό ενδιαφέρον, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι καταστράφηκαν 76 ψυγεία. Βρίσκεται στο μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Zhang: ένα προϊόν που δεν είναι αρκετά καλό για τον καταναλωτή δεν πρέπει να φτάσει ποτέ στα χέρια του, ακόμη κι αν η εταιρεία έχει ήδη πληρώσει για να το κατασκευάσει.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Haier έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο κολοσσό και τα ψυγεία εκείνης της ημέρας έχουν μείνει στην ιστορία ως το σύμβολο μιας δύσκολης αρχής. Από τα 76 ελαττωματικά ψυγεία και τις βαριοπούλες στο πάτωμα ενός κινεζικού εργοστασίου ξεκίνησε μια αλλαγή που τελικά οδήγησε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους οικιακών συσκευών στον κόσμο.

σσσ

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