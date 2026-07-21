Τι ήταν τελικά η λευκή ουσία που έπεσε από το στόμα του Ρόμπι Γουίλιαμς

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από το viral στιγμιότυπο με το μικρόφωνο.

Ένα μικρό στιγμιότυπο από τη συνέντευξη του Ρόμπι Γουίλιαμς μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ήταν αρκετό για να προκαλέσει «θύελλα» σχολίων στα social media. Ο Βρετανός σταρ εμφανίστηκε να αφήνει να πέφτει από το στόμα του μια μικρή λευκή ουσία πάνω στο μικρόφωνο, με αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να κάνουν αμέσως εικασίες για το τι μπορεί να ήταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε ο τραγουδιστής στο γερμανικό Magenta TV.

Στο βίντεο φαίνεται ο ίδιος να αντιλαμβάνεται την πτώση του αντικειμένου, να το πιάνει και στη συνέχεια, άθελά του, να το ακουμπά στο μέτωπό του.

Haha Robbie Williams at the world cup, a bit of cocaine falls out his nose on to the microphone, he then picks it up and wipes his head .. pic.twitter.com/4AA2HMorIp July 20, 2026

Η αποκάλυψη του τραγουδιστή και η απάντηση στις φήμες

Η εικόνα έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες σχόλια να προσπαθούν να εξηγήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Κάποιοι συνέδεσαν τη λευκή ουσία με ναρκωτικές ουσίες, γεγονός που ανάγκασε τον ίδιο τον Ρόμπι Γουίλιαμς να παρέμβει για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και, με το γνωστό του χιούμορ, σχολίασε το περιστατικό.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια όμως αποκάλυψε την πραγματική αιτία, δείχνοντας δύο μικρές καραμέλες στο στόμα του: «Ήταν καραμέλα νικοτίνης. Αλλά είναι εντάξει, γιατί είχα αρκετές ακόμα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, άνθρωπος από το περιβάλλον του τραγουδιστή ανέφερε πως ο Ρόμπι ξύπνησε έχοντας λάβει εκατοντάδες μηνύματα από φίλους και θαυμαστές που τον ρωτούσαν τι είχε συμβεί. Όταν κατάλαβε ότι το βίντεο είχε γίνει viral, συνειδητοποίησε πως πολλοί είχαν παρερμηνεύσει την εικόνα.

Αρκετοί θαυμαστές του υπενθύμισαν επίσης πως ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και δηλώνει νηφάλιος εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο 52χρονος καλλιτέχνης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του μουσικού σόου στον τελικό του Μουντιάλ 2026, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Desire».

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