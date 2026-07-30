Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

Ο βραβευμένος ηθοποιός απάντησε σωστά στην τελευταία ερώτηση και χάρισε το μεγάλο έπαθλο στη φιλανθρωπική οργάνωση που συνίδρυσε.

To μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου κατάφερε να κερδίσει ο Μπεν Άφλεκ κατά τη συμμετοχή του στην αμερικανική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Who Wants To Be A Millionaire», με τα χρήματα να διατίθενται εξ ολοκλήρου για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο 53χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα βίωσε την απώλεια της μητέρας του, Κρις Αν Άφλεκ, μετά από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, συμμετείχε στο παιχνίδι μαζί με τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ.

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