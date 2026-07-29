Τζάρεντ Λέτο: Τέσσερις ακόμα γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, όταν εκείνες ήταν έφηβες

Ο Τζάρεντ Λέτο αρνείται κατηγορηματικές όλες τις κατηγορίες.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Τζάρεντ Λέτο κατηγορήθηκε από εννέα γυναίκες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα, τέσσερις ακόμα γυναίκες κατηγορούν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και frontman του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars, για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνες ήταν έφηβες.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το BBC στο εκτενές δημοσίευμά του, καταγγελίες εις βάρος του Τζάρεντ Λέτο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Για την ακρίβεια, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 120 αναρτήσεις στο διαδίκτυο, που αφορούν την συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες.

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