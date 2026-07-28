Κιμ Καρντάσιαν: Με ολόσωμο διάφανο μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακό μπούστο σε νέα της έξοδο

Η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε - γι’ ακόμα μια φορά αίσθηση - με τις στιλιστικές επιλογές της.

Αν για κάτι είμαστε σίγουροι, είναι πως η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να προκαλεί με τις εμφανίσεις της. Η εκατομμυριούχος επιχειρηματίας φροντίζει σε κάθε εμφάνισή της να τραβάει τα βλέμματα - κυρίως με τις στιλιστικές επιλογές της - και έτσι, δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές συζητιέται για τα «ιδιαίτερα» κομμάτια που φοράει.

Αυτή τη φορά, βέβαια, αποφάσισε να βαδίσει σε πιο ασφαλή μονοπάτια. Σε πρόσφατη έξοδό της στο Λος Άντζελες, επέλεξε ένα διάφανο μίντι φόρεμα, με εντυπωσιακά ανοίγματα στο μπούστο και στα πόδια, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και μια μαύρη καπαρντίνα. Η επιχειρηματίας απέφυγε τα κοσμήματα, τιμώντας την απλότητα του look, που κέρδισε θετικές εντυπώσεις.

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