Καύσωνας: Αδιανόητες θερμοκρασίες κατέγραψε η θερμική κάμερα στον Κηφισό (vid)

Θερμικές κάμερες κατέγραψαν ακραίες θερμοκρασίες στην Αττική, με την άσφαλτο στον Κηφισό να ξεπερνά τους 60°C και επιφάνειες να φτάνουν πάνω από 75°C.

Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας τις συνθήκες που επικρατούν λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα.

Λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών Κελσίου στην άσφαλτο, δείχνοντας το μέγεθος της θερμικής επιβάρυνσης στην περιοχή.

Πάνω από 75°C σε ταράτσες και σταθμευμένα οχήματα

Ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου, όπου οι θερμικές λήψεις έδειξαν ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα αυτοκίνητα να ξεπερνούν τους 75 βαθμούς Κελσίου. Οι μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών επιβεβαίωσαν την ένταση του καύσωνα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1°C. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ σε 159 σταθμούς οι μέγιστες τιμές ήταν πάνω από 37°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν μεγαλύτερη επιβάρυνση στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς η άσφαλτος, το τσιμέντο και οι επιφάνειες των κτιρίων αποθηκεύουν θερμότητα, εντείνοντας τις συνθήκες ζέστης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ