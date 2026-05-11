Νέα Υόρκη: Φορτηγό καρφώθηκε σε σχολικό – Η στιγμή που 17χρονος γλιτώνει από θαύμα (vid)

Πιτσιρικάς γλίτωσε στο τσακ από σύγκρουση ημιφορτηγού με το σχολικό λεωφορείο που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί.

Μια στιγμή που κατέληξε σε θαύμα έζησε ένας 17χρονος μαθητής λυκείου στη βόρεια Νέα Υόρκη, όταν ένα ημιφορτηγό προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του σχολικού του λεωφορείου.

Ο Τζερεμάια Ρατκόφσκι ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στις 7:15 π.μ., όταν η σύγκρουση σημειώθηκε ελάχιστα μέτρα μακριά του, αναγκάζοντάς τον να πηδήξει προς τα πίσω για να σωθεί.

Η πατρική αγκαλιά ανακούφισης και τα αντανακλαστικά του 17χρονου

Ο έφηβος αντέδρασε αστραπιαία την κατάλληλη στιγμή, αποφεύγοντας συντρίμμια που εκτινάχθηκαν προς το μέρος του. Αμέσως μετά, έτρεξε στη βεράντα του σπιτιού του, όπου ο πατέρας του, Ματ, βγήκε έντρομος ακούγοντας τον θόρυβο.

Η εικόνα των δύο τους να αγκαλιάζονται δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα αποτύπωσε την ανακούφιση για τη ζωή που σώθηκε. «Η πρώτη μου προτεραιότητα ήταν να βεβαιωθώ ότι ο γιος μου ήταν καλά», δήλωσε ο πατέρας στο τοπικό δίκτυο WKTV.

Παρά το αρχικό πάγωμα από το σοκ, ο 17χρονος αξιοποίησε την εμπειρία του ως σύμβουλος σε κατασκηνώσεις για να βοηθήσει τους υπόλοιπους μαθητές. Στο λεωφορείο επέβαιναν 23 παιδιά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο Τζερεμάια επικεντρώθηκε αμέσως στην ψυχολογική κατάσταση των συμμαθητών του που έβγαιναν από το χτυπημένο όχημα, ενώ ο πατέρας του καλούσε τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Τα αίτια του ατυχήματος

Σύμφωνα με την αστυνομία, το σχολικό λεωφορείο ήταν σταματημένο με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα. Ο 35χρονος οδηγός του ημιφορτηγού φέρεται να χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο και να ακολουθούσε το λεωφορείο σε πολύ κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αντιδράσει.

Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του λεωφορείου) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και του επιβλήθηκαν πολλαπλές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις.

