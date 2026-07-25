Τιτανικός: Ανακαλύφθηκε επιστολή επιβάτη που περιέγραφε πώς ήταν το ταξίδι - «Περνάμε υπέροχα, δεν καταλαβαίνουμε καν την κίνηση του πλοίου»
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Η επιστολή γράφτηκε την ημέρα που ο Τιτανικός ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι, στις 10 Απριλίου 1912.
Όσες δεκαετίες και να περάσουν, ο Τιτανικός πάντα θα γοητεύει και θα προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. Επομένως, η επιστολή με τις εξαιρετικά συναρπαστικές λεπτομέρειες, που αναμένεται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Alridge έναντι 47.000 δολαρίων, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.
Η επιστολή γράφτηκε από τον επιβάτη Χένρι Χότζες, στις 10 Απριλίου 1912, όταν ο Τιτανικός είχε ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι. Τέσσερις ημέρες αργότερα προσέκρουσε στο παγόβουνο, στον Βόρειο Ατλαντικό στις 11:40 το βράδυ, τοπική ώρα. Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να βυθιστεί και να χάσουν τη ζωή τους 1.500 άνθρωποι.
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