Τιτανικός: Ανακαλύφθηκε επιστολή επιβάτη που περιέγραφε πώς ήταν το ταξίδι - «Περνάμε υπέροχα, δεν καταλαβαίνουμε καν την κίνηση του πλοίου»

Η επιστολή γράφτηκε την ημέρα που ο Τιτανικός ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι, στις 10 Απριλίου 1912.

Όσες δεκαετίες και να περάσουν, ο Τιτανικός πάντα θα γοητεύει και θα προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. Επομένως, η επιστολή με τις εξαιρετικά συναρπαστικές λεπτομέρειες, που αναμένεται να βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Alridge έναντι 47.000 δολαρίων, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η επιστολή γράφτηκε από τον επιβάτη Χένρι Χότζες, στις 10 Απριλίου 1912, όταν ο Τιτανικός είχε ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι. Τέσσερις ημέρες αργότερα προσέκρουσε στο παγόβουνο, στον Βόρειο Ατλαντικό στις 11:40 το βράδυ, τοπική ώρα. Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να βυθιστεί και να χάσουν τη ζωή τους 1.500 άνθρωποι.

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