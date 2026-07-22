Ο πιο απίθανος καμβάς: Καλλιτέχνιδα δημιουργεί έργα της Αναγέννησης σε χαρτί κουζίνας

Η Πολωνή ζωγράφος Helena Minginowicz δημιουργεί εντυπωσιακά έργα πάνω σε χαρτί κουζίνας, συνδυάζοντας τεχνική Αναγέννησης, συμβολισμούς και τη φθαρτή φύση της ζωής.

Η Πολωνή καλλιτέχνιδα Helena Minginowicz εξερευνά τη φθαρτή φύση της ζωής μέσα από μια ιδιαίτερη σειρά έργων ζωγραφικής, χρησιμοποιώντας ως καμβά ένα απρόσμενο υλικό το χαρτί κουζίνας.

Η Helena Minginowicz ανακάλυψε το σχέδιο και τη ζωγραφική ως μέσο έκφρασης μεγαλώνοντας στην πόλη Πόζναν της Πολωνίας. Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ιδέες και σκέψεις που αισθάνεται πολύ πιο άνετα να αποτυπώνει πάνω σε έναν καμβά παρά να τις εκφράζει με λόγια. Μία από αυτές τις ιδέες την οδήγησε να ανακαλύψει έναν εντελώς ασυνήθιστο καμβά.

«Προσπαθούμε να είμαστε καμβάδες, αλλά είμαστε χαρτί κουζίνας»

Η ίδια δήλωσε στο περιοδικό We Present: «Ο καμβάς είναι πιο σκληρός, μεγαλύτερος και πολύ πιο εντυπωσιακός. Αντίθετα, αυτή η χαρτοπετσέτα μοιάζει σχεδόν με αστείο, αλλά κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Προσπαθούμε να είμαστε καμβάδες, αλλά είμαστε χαρτί κουζίνας! Με συγκινεί το ότι εξακολουθούμε να προσπαθούμε να γίνουμε αθάνατοι.»

Χρησιμοποιώντας διαδοχικές στρώσεις ακρυλικού χρώματος που εφαρμόζει με αερογράφο, η Helena δημιουργεί έργα με αισθητική που παραπέμπει στην Αναγέννηση. Οι συνθέσεις της επικεντρώνονται τόσο σε ανθρώπινες μορφές όσο και στους συμβολισμούς που έχουν αποδοθεί σε διάφορα ζώα, όπως τα περιστέρια που συμβολίζουν την ειρήνη και οι κύκνοι που παραπέμπουν στην ομορφιά, μεταφέροντας έτσι τις σκέψεις της στον θεατή.

Η χρήση ενός τόσο εύθραυστου και ιδιαίτερα απορροφητικού υλικού όπως το χαρτί κουζίνας καθιστά τη διαδικασία της ζωγραφικής ιδιαίτερα απαιτητική. Παρ' όλα αυτά, η Helena Minginowicz προτιμά να εργάζεται κυρίως ελεύθερα. Σχεδιάζει μόνο το βασικό περίγραμμα της σύνθεσης πάνω στο χαρτί και στη συνέχεια εφαρμόζει προσεκτικά το χρώμα με αερογράφο, προσθέτοντας σταδιακά τα επιμέρους στοιχεία καθώς εξελίσσεται το έργο. Σύμφωνα με το περιοδικό Colossal, η Helena Minginowicz εργάζεται αυτή την περίοδο για την πρώτη ατομική της έκθεση στη Galerie Prima στο Παρίσι, η οποία έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες της στις 8 Οκτωβρίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ