Η συντριβή κόστισε την ζωή σε 92 άτομα και αποκάλυψε το πιο… κρυφό μυστικό των ΗΠΑ

Η τραγωδία της πτήσης TWA 514 το 1974 κόστισε 92 ζωές, άλλαξε τους κανόνες της αεροπορικής ασφάλειας και αποκάλυψε κατά λάθος ένα από τα πιο απόρρητα καταφύγια των ΗΠΑ.

Στο τέλος του τριημέρου της Ημέρας των Ευχαριστιών του 1974, η πτήση TWA 514, ένα Boeing 727 που είχε απογειωθεί από την Ιντιανάπολη με ενδιάμεση στάση στο Κολόμπους του Οχάιο και τελικό προορισμό την Ουάσινγκτον, βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες από όσες προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.

Η έντονη κακοκαιρία ανάγκασε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να εκτρέψουν την πτήση από το Εθνικό Αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες στη Βιρτζίνια, που θεωρούνταν ασφαλέστερη επιλογή για προσγείωση.

Η μοιραία παρεξήγηση

Καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στο Ντάλες, το πλήρωμα λάμβανε οδηγίες καθόδου από τον πύργο ελέγχου, πιστεύοντας ότι βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση ραντάρ. Οι πιλότοι άρχισαν να κατεβαίνουν, θεωρώντας ότι είχαν άδεια να ξεκινήσουν τη διαδικασία προσέγγισης και ότι δεν υπήρχαν εμπόδια στην πορεία τους. Στην πραγματικότητα, όμως, το αεροσκάφος πετούσε σε διαφορετική διαδρομή από εκείνη που θεωρούσε το πλήρωμα και είχε ήδη κατέβει χαμηλότερα από το επιτρεπόμενο ύψος για την ορεινή περιοχή των Blue Ridge.

Η σύγχυση προκλήθηκε από τη διαφορετική ερμηνεία του όρου «radar control». Οι πιλότοι πίστευαν ότι το αεροσκάφος παρακολουθούνταν συνεχώς μέσω ραντάρ, ενώ για τους ελεγκτές ο όρος σήμαινε απλώς ότι οι οδηγίες βασίζονταν σε στοιχεία ραντάρ και όχι ότι υπήρχε διαρκής επιτήρηση της πτήσης. Όταν ο κυβερνήτης Ρίτσαρντ Μπροκ διαπίστωσε ότι το αεροσκάφος πετούσε κάτω από το ελάχιστο ασφαλές ύψος, ήταν ήδη αργά. Στις 11:09 το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 1974, το Boeing 727 προσέκρουσε στον γρανιτένιο όγκο του όρους Mount Weather στη Βιρτζίνια.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οι 92 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Η έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) κατέληξε ότι η τραγωδία οφειλόταν στην πρόωρη κάθοδο του αεροσκάφους, η οποία προκλήθηκε από ασάφειες στις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών και πληρώματος. Το δυστύχημα αποτέλεσε σημείο καμπής για την αεροπορική ασφάλεια, καθώς οδήγησε στην υποχρεωτική εγκατάσταση των συστημάτων προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους (Ground Proximity Warning System – GPWS) σε όλα τα επιβατικά αεροσκάφη.

Το μυστικό που έκρυβε το βουνό

Η τραγωδία, όμως, αποκάλυψε και κάτι εντελώς απρόσμενο. Το Mount Weather δεν ήταν ένα συνηθισμένο βουνό. Κάτω από τον γρανιτένιο όγκο του βρισκόταν το Mount Weather Emergency Operations Center, ένα τεράστιο υπόγειο συγκρότημα που είχε κατασκευαστεί το 1959 ως το βασικό καταφύγιο της αμερικανικής κυβέρνησης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.Το συγκρότημα είχε σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τα μέλη της κυβέρνησης, δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου και κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους ακόμη και μετά από μια πυρηνική επίθεση.

Διέθετε δικές του ενεργειακές εγκαταστάσεις, νοσοκομείο, αποθέματα νερού και τροφίμων, συστήματα επικοινωνίας και όλες τις απαραίτητες υποδομές για να λειτουργήσει ως μια πλήρως αυτόνομη υπόγεια πόλη. Για χρόνια η ύπαρξη του καταφυγίου αποτελούσε ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συντριβή του αεροσκάφους σε μικρή απόσταση από την είσοδό του έφερε στην περιοχή δεκάδες διασώστες, ερευνητές και δημοσιογράφους, καθιστώντας αδύνατη τη διατήρηση της μυστικότητας. Λίγο αργότερα, η Washington Post και το Associated Press αποκάλυψαν δημόσια την ύπαρξη της εγκατάστασης, μετατρέποντας ένα καλά κρυμμένο μυστικό της εποχής του Ψυχρού Πολέμου σε πρώτο θέμα.

Το Mount Weather εξακολουθεί να λειτουργεί ως το βασικό κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της FEMA. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους και ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι μεταφέρθηκαν εκεί, ενώ οι εγκαταστάσεις επεκτάθηκαν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγήθηκε σε υπόγεια εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Ουάσινγκτον το 2020. Το υπέργειο τμήμα του συγκροτήματος είναι γνωστό ως «Area A», ενώ το υπόγειο «Area B» παραμένει σχεδόν εξ ολοκλήρου απόρρητο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ