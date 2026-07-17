Αντίο στην «κυρία με τα περιστέρια» του Home Alone 2: Η Brenda Fricker άφησε πίσω της μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη

Άλλο ένα κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας σβήνει, καθώς έφυγε από τη ζωή η «κυρία με τα περιστέρια» του Home Alone 2, ένας χαρακτήρας που δίδαξε πως η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την μοναξιά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Brenda Fricker, η αγαπημένη Ιρλανδή ηθοποιός που σημάδεψε τις παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις εκατομμυρίων θεατών ως η συγκινητική «κυρία με τα περιστέρια» στο «Home Alone 2: Lost in New York», πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Η σπουδαία ηθοποιός είχε διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο, ωστόσο για πολλούς θα παραμείνει για πάντα η μοναχική γυναίκα του Central Park που συγκίνησε το κοινό με την τρυφερή φιλία της με τον μικρό Kevin McCallister.

Πολύ πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το Home Alone 2, η Brenda Fricker είχε ήδη κατακτήσει μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1990 τιμήθηκε με το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην πολυβραβευμένη δραματική ταινία «My Left Foot» (1989), επιβεβαιώνοντας το σπουδαίο υποκριτικό της ταλέντο.

Brenda Fricker, Oscar-winning actress and beloved ‘Home Alone 2’ Pigeon Lady, dead at 81 https://t.co/7xvFX1d44b pic.twitter.com/LxLe9Cik63 — New York Post (@nypost) July 17, 2026

Παρά τις δεκάδες συμμετοχές της σε κινηματογράφο και τηλεόραση, ο ρόλος της στο «Home Alone 2: Lost in New York» του 1992, δίπλα στον Macaulay Culkin, έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους της καριέρας της.

Η συγκινητική εξομολόγηση για την υγεία της

Η είδηση του θανάτου της έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά από μια σπάνια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Guardian, στην οποία μίλησε ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Η Brenda Fricker είχε αποκαλύψει ότι περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας καθηλωμένη στο κρεβάτι του σπιτιού της στο Δουβλίνο, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη πόνο και εξάντληση.

«Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τόσο κουρασμένη στη ζωή μου», είχε δηλώσει, εξηγώντας πως ακόμη και μια απλή συζήτηση την άφηνε χωρίς δυνάμεις. «Πεθαίνω κάθε μέρα με πόνο» Η ηθοποιός είχε συγκινήσει με την ειλικρίνειά της όταν περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε. «Βιώνω έναν φρικτό θάνατο. Απλώς πεθαίνω κάθε μέρα με πόνο. Πιθανότατα θα ζήσω μέχρι τα 100», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με τον θάνατο της Brenda Fricker ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο του ιρλανδικού αλλά και του διεθνούς κινηματογράφου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αφήνει πίσω της σπουδαίες ερμηνείες, όμως για εκατομμύρια θεατές θα είναι πάντα η ευγενική «κυρία με τα περιστέρια» του Home Alone 2, ένας χαρακτήρας που δίδαξε πως η καλοσύνη και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να νικήσουν τη μοναξιά και τον φόβο και να χαρίσουν ελπίδα σε αυτούς που έχουν ανάγκη να πιστέψουν στην αλληλεγγύη και στο μαζί .

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