Η ζούγκλα μέσα μας! (vid)

Το πρώτο άλμπουμ, «The Jungle Within», των Eli and the Portraits είναι ένα πανέμορφο ηχητικό-αφηγηματικό παραμύθι.

Το κείμενο «παίζει» πριν μπουν οι λέξεις στο χαρτί. Και η μουσική ακούγεται εντός των τειχών του μυαλού και επαναλαμβάνει ένα επίμονο, μονότονο, τάκα τάκα τούκα, τάκα τάκα τούκα… «Σκάβεις» στη μνήμη σου και βρίσκεις ότι αυτό είναι από κομμάτι ραπ, από την 0-100 Σειρένε. Ξέρεις ότι δεν γράφεις γι’ αυτήν. Το έχεις κάνει στο παρελθόν. Τώρα γράφεις για τους Eli and the Portraits. Δεν βάζεις εισαγωγικά, γιατί εδώ το όνομα γίνεται λόγος που ρέει, σώμα μουσικό, αφηγηματικό και είναι τα λόγια που κουβαλούν τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπο τα λόγια. Συνεπώς…

Το «ξένο» τραγούδι επιμένει. Το διασκεδαστικό του ηχόχρωμα και ύφος παίζει διαρκώς στη σκέψη σου. Το «τρέχεις» λίγο πιο κάτω και σου έρχεται ο Τιμόν και ο Πούμπα. Η φάση φαίνεται να ξεφεύγει. Οι δύο ήρωες από την ταινία «Ο βασιλιάς των λιονταριών» εισβάλλουν εκεί που δεν τους περιμένεις και σου δείχνουν τον δρόμο, τη ζούγκλα! Οι Eli and the Portraits παίρνουν τα ηνία, χαιρετούν με αγάπη τη Σειρένε και σου λένε κάτσε κάπου ζεστά, πιες κάτι ζεστό και εμείς θα σου πούμε μια πολύ όμορφη ιστορία. Και αυτό γίνεται με τρόπο που σπάει τα σύνορα! Οι λέξεις και οι μουσικές, σαν να έχουν ξεκινήσει από τη Μ. Βρετανία και όμως βγαίνουν από στόματα ελληνικά και έχουν τακτοποιηθεί στο άλμπουμ «The Jungle Within», το πρώτο των Eli and the Portraits.

Ντίλαν Τόμας, Νικ Κέιβ και οι άνθρωποι μεσολαβητές



Οι αρχικές αναφορές σε ραπ, ταινία της Disney υποχωρούν και παραχωρούν τη θέση τους στους Ντίλαν Τόμας, Νικ Κέιβ! Εντάξει, εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι; Το πρώτο όνομα σχετίζεται με την μπάντα-project ως εξής (αντιγράφουμε από το δ. Τύπου): το όνομα Eli and the Portraits προέρχεται από το ραδιοφωνικό θεατρικό έργο «Κάτω από το Γαλατόδασος» του Dylan Thomas, εκεί όπου ο Αιδεσιμότατος Ελάι Τζένκινς καταγράφει τις ιστορίες του ουαλικού χωριού Χλαρέγκιμπ σε μορφή ποιημάτων και προσευχών, «στο δροσερό του σαλόνι όπου πορτραίτα σπουδαίων ραψωδών και ιερέων κρέμονται πάνω απ’ το κεφάλι του βαριά σαν πρόβατα». Το δεύτερο, έχει να κάνει με τον τρόπο και το άκουσμα της αφήγησης, το story telling. Το «The Jungle Within» αφηγείται τη ζούγκλα μέσα μας. Ένα μουσικό παραμύθι που έχει κάτι από τον τρόπο απεύθυνσης του αυστραλού καλλιτέχνη.

Ο δίσκος αυτός θα μπορούσε να είναι αυτούσιο ραδιοφωνικό παραμύθι, μιούζικαλ που ηχογραφήθηκε και μια συλλογική slam poetry ηχητική performance. Το καλλιτεχνικό εγχείρημα των Eli and the Portraits διαδραματίζεται σε μια φανταστική ζούγκλα και τα ζώα είναι οι πρωταγωνιστές. Οι άνθρωποι, οι φωνές, είναι οι μεσολαβητές…

Ο άνθρωπος και τα σοφά ζώα



Το concept άλμπουμ των Eli and the Portraits έχει και λέει την εξής ιστορία: Ένα βράδυ ο Eli αποκοιμιέται μεθυσμένος και μέσα στο όνειρό του ξυπνά μέσα σε μια ζούγκλα. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε ένα συμβούλιο της ζούγκλας όπου τα ζώα εξομολογούνται μια σύγκρουση που βιώνουν τελευταία με την ίδια τους τη φύση π.χ. ένας ελέφαντας που δεν μπορεί πια να πατήσει δυνατά στο έδαφος, μία χελώνα που φοβάται το σκοτάδι μέσα στο καβούκι της, ένας πίθηκος που δεν μπορεί να δεχτεί ότι το επόμενο βήμα εξέλιξης από αυτόν είναι ο άνθρωπος κ.α. Μια φαινομενικά μικρή δυσφορία διογκώνεται σε πρωτοφανή κρίση για τη ζούγκλα και για τον βασιλιά της, το λιοντάρι, που καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση.

Με καθαρές μουσικές γραμμές και τη φωνή σε ρόλο οδηγού, το «The Jungle Within» εκφράζει τον ανθρώπινο σκεπτικισμό, την πρωτοπόρα αμφισβήτηση και το αλάνθαστο, σοφό, ένστικτο των ζώων που μας φιλοξενούν στον πλανήτη. Με τα έγχορδα και τα κρουστά να δίνουν τον τόνο το παραμύθι γιγαντώνεται και ψηλά εκτοξεύεται από το στόμα του αφηγητή. Το άλμπουμ αυτό θα σας κάνει να νιώσετε όμορφα, ήρεμα και κάπως νοσταλγικά.

Eli and the Portraits [Who is Who]



Οι Eli and the Portraits είναι ένα storytelling music project. Οι ιστορίες τους ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη, περίπου το 2013. Εκεί ο Χρήστος Παπαδόπουλος (Eli) γράφει τα πρώτα του indie folk τραγούδια και τον Μάιο του 2017, τα πρωτοπαρουσιάζει, με συμμετοχές φίλων μουσικών, στο θέατρο εΦ. Το storytelling προκύπτει από την επιθυμία του να «παντρέψει» τις δύο αγαπημένες του μορφές αφήγησης, τη μουσική και τη θεατρική.

Από την ίδρυσή τους, κάθε live εμφάνιση των Eli and the Portraits έχει ως βασικό στοιχείο την αφήγηση μιας ιστορίας με πρωταγωνιστή τον Eli. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος πλέον δραστηριοποιείται στην Αθήνα ως ηθοποιός και μουσικός και συστήνει εκ νέου τους Eli and the Portraits ως μια μουσική κοινότητα που διαρκώς ανανεώνεται, τόσο στα μέλη της, όσο και στο είδος και το περιεχόμενο των μουσικών αναζητήσεών της.

«The Jungle Within [INFO]



Χρήστος Παπαδόπουλος – μουσική, στίχοι, αφήγηση, φωνητικά, κιθάρες, γιουκαλίλι, μπαντζολέλε

Νικόλας Πλάτων – τρομπέτα, φλογέρα, συνθεσάιζερ, bongos, τύμπανα, φωνητικά

Κατερίνα Πλεξίδα – φωνητικά

Αλέξανδρος Πουρλουκάκης – πιάνο, φωνητικά

Σόφη Παπακοσμά – κοντραμπάσο

Ραφαέλα Τσομπανούδη – βιολοντσέλο, φωνητικά

Δημήτρης Τσόλης – ντραμς

Οι ηχογραφήσεις, η μίξη, το mastering και η παραγωγή του «The Jungle Within» έγινε στο home studio του Νικόλα Πλάτωνα από τον ίδιο, ο οποίος γρήγορα έγινε επίτιμο μέλος των Eli and the Portraits, κι ας μην το περίμενε. Αυτό είναι και το νόημα της μικρής μας κοινότητας στο κάτω κάτω. Αλληλοξαφνιαζόμαστε. Στην πορεία της παραγωγής, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο στούντιο πληθώρα εξωτερικών συνεργατών, φίλων μουσικών, που είχαν κάτι να δώσουν απ’ τον εαυτό τους, κάτι να μοιραστούν, στη δική μας μικρή «ζούγκλα»:

Αντώνης Μαγαλιός – σόλο ηλεκτρική κιθάρα στο Petey S. Dee

Γιώργος Χρυσικός – κοντραμπάσο στο Petey S. Dee και στο The Salt of the Earth, φωνητικά στο Petey S. Dee

Μιχάλης Καρανίκος – τρομπόνι στα The Garden, The Forthcoming Tragedy, When I Fall

Φάνης Κοσμάς – κλαρινέτο στα Elephant, Ape, The Forthcoming Tragedy

Γιώργος Φασουλάς – μπουζούκι στο The Forthcoming Tragedy

Στέλλα Παυλάκη – βιολί στο The Tall Man

Χρύσα Μέρα, Δέσποινα Μπάρδα, Εύη Ηλία, Κατερίνα Μουχταρίδη, Μαρία Ιωαννίδου, Αντώνης Μαγαλιός, Φάνης Κοσμάς, Γιώργος Φασουλάς, Xanthi – φωνητικά σε διάφορα κομμάτια του δίσκου

Οι ηχογραφήσεις των ντραμς έγιναν στο Studio Mosquito του Κωστή Πυρένη, ο οποίος έπαιξε επίσης τα σόλο σε ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα για το Your Precious Heart is Growing.

Βασικότατοι συνεργάτες σε αυτό το ταξίδι είναι και o Lucian Amihaesei στις φωτογραφίες και το βίντεο κλιπ, ο Γιώργος Σερέπας στο artwork και τα animations, ο Αντώνης Μαγαλιός και η Ξανθή ως βοηθοί στην παραγωγή και γενικότεροι υποστηρικτές. Και φυσικά η Κατερίνα Τριχιά στην επικοινωνία!

