«ohmygod»: Το so cute single του TEO x3 (vid)

Το νέο single του TEO x3, το «ohmygod» (Kiki Music), είναι όμορφο, χαριτωμένο και όταν το ακούς σου φτιάχνει τη μέρα.

Ο άνθρωπος που μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος του και όμως τα μοιραζόταν με άλλους! Σαν ανέκδοτη ιστορία ή σαν αινιγματικός τίτλος βιβλίου life coaching μοιάζει. Και όμως, περιγράφει, κατά την ταπεινή μας γνώμη, τον καλλιτέχνη που φέρει το όνομα TEO. x3. Μουσικός παραγωγός που «σπρώχνει» διαρκώς τα όρια της δημιουργίας και ανεβάζει όλο και ψηλότερα την ποπ της σημερινής γενιάς. Electro sounds, glitch και earcandy στοιχεία σε ένα speed up tempo. Κι αν αυτό σας φαίνεται χαοτικό, δεν είναι. Και ξέρετε γιατί δεν είναι; Επειδή αυτός ο καλλιτέχνης ξέρει πάντα τι θέλει να πει και πώς να το πει.

Οι δημιουργίες του TEO. x3 διαθέτουν εξωστρέφεια και απελευθερωμένη, μεταμορφωμένη, εσωστρέφεια. Υπάρχει το coolness και το total free τριπάρισμα, το παιχνιδιάρικο ύφος και το ανεβαστικό, πολύχρωμο ηχητικό vibe. Όταν μπεις στον κόσμο του εν λόγω καλλιτέχνη, γίνεσαι ο έφηβος με το ουράνιο τόξο στα χέρια, αυτός που άφησε όλα τα «πρέπει» στην άκρη και προχώρησε μόνο με τα «θέλω» του. Αρχίζεις να μοιάζεις με το ήρωα video game που αγάπησες και με τον ονειρικό χαρακτήρα που ποτέ δεν άφησες. Εδώ και λίγο καιρό ο TEO. x3 έχει κυκλοφορήσει το νέο του single με τίτλο «ohmygod» (από Kiki Music) και εμείς το ακούμε για να μη χάσουμε την ευκαιρία να εισέλθουμε στον όμορφο κόσμο του.

So cute...



Το «ohmygod» το ακούς με μια ανάσα, με μια σκέψη δίχως βάρος, με ένα χτύπο της καρδιάς και ένα άναρχο πάτημα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Με αυτό το κομμάτι νιώθεις ότι ο TEO x3 βρίσκει την καλή σου διάθεση, τη διστακτική σου σκέψη, εικόνα, και τη φέρνει στην επιφάνεια. Η ατμόσφαιρα που φτιάχνει έχει κάτι από το I don’t give a f@#k και από το dance with me πνεύμα. Ο ήχος του είναι μέρος της μουσικής γλώσσας της νέας γενιάς και της εξέλιξης της απεύθυνσής της.

Το «ohmygod» σε αρπάζει αμέσως από την ξεχασμένη καλή σου διάθεση και σε κάνει να αφήνεσαι στον ήχο, στη φράση, που σε ξεσηκώνει, σε κάνει αληθινά χαρούμενο και ανάλαφρο. Και όσο προχωρά ο ρυθμός, τόσο πυκνώνει η ωραία τρέλα και τα χρώματα που γίνονται νότες και μελωδίες. Εδώ νιώθεις χαρούμενος και αληθινός γιατί ζεις και λες αυτά που θες να μοιραστείς με αυτόν που αγαπάς ή θες να αγαπήσεις. Απλό, όμορφο και so cute.

Ένα hyperpop κομμάτι



Ναι, ο TEO x3 μας δίνει ένα ακόμα hyperpop κομμάτι και πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε με το «iDidntMeanToGhostYouButMyWifiCrashedAgain». Κι αν δεν πιστεύετε εμάς διαβάστε το δελτίο Τύπου: ohmygod ohmygod ohmygod ohmygod ohmygod νέο single από TEO.x3. Μετά το «iDidntMeanToGhostYouButMyWifiCrashedAgain» το EP με το οποίο μπήκε σε διεθνείς Spotify playlists όπως Hyperpop, New Pop UK και Crying on the Dancefloor, ο καλλιτέχνης και παραγωγός TEO.x3 φέρνει το πιο «είσαι-τόσο-κιουτ-που-θέλω-να-σε-φάω» κομμάτι. H ρομαντική εσωστρέφεια συναντά την απόλυτη εξωστρέφεια του να ερωτεύεσαι κάποιον. Το cute aggression κάνει takeover μέσα από earcandy glitch pop και ένα hook που δύσκολα φεύγει από το μυαλό. Me το “ohmygod”, o TEO.x3 διοχετεύει το overstimulation μιας ολόκληρης γενιάς σε δύο χαοτικά λεπτά καθαρής ποπ. Ε, κι αν δεν θα πείθει ούτε αυτό, απλά μπείτε στις ψηφιακές πλατφόρμες και ακούστε το!

- To «ohmygod» κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες από την KIKI MUSIC και είναι τέρμα κιουτ. Το βρίσκετε ΕΔΩ.

*Ο TEO. x3 σε Spotify, YouTube, linktr.ee, Instagram

