Να γράφεις μες το καλοκαίρι και να ακούς το «Summertime» (vid)

To Gazzetta άκουσε το «Summertime» (Eleventh House Records), το νέο single της Κατερίνας Βατοπούλου. Ακούστε το και αφεθείτε στη γοητεία του…

Να γράφεις για το καλοκαίρι, να γράφεις μες το καλοκαίρι, να γράφεις έξω από το καλοκαίρι, να γράφεις αφού γεύτηκες το καλοκαίρι, να γράφεις για το καλοκαίρι που θα βρεις, να γράφεις για το καλοκαίρι που θα χάσεις, να γράφεις για το καλοκαίρι που δεν θα ξεχάσεις, να γράφεις για το καλοκαίρι που είναι φωτεινό αστέρι, να γράφεις για το καλοκαίρι που είναι έρωτας, αγάπη, παγωτό και αρμύρα, να γράφεις για το καλοκαίρι κάνοντας ορθοπεταλιά, να γράφεις για το καλοκαίρι και να είσαι ο τελευταίος «φασαίος» (sic) σε πανηγύρι στην Ικαρία, να γράφεις για το καλοκαίρι και να βρίσκεσαι στο παλιό χωριό που κατοικούν φαντάσματα και χαλάσματα, να γράφεις για το καλοκαίρι και να μην έχεις ιδέα τι να κάνεις, να γράφεις για το καλοκαίρι και να σε τσιμπάνε κουνούπια, να γράφεις για το καλοκαίρι και να κοιμάσαι στην αυλή του σπιτιού της γιαγιάς, να γράφεις για το καλοκαίρι την ώρα που η άμμος καίει, να γράφεις για το καλοκαίρια ψάχνοντας τα δελφίνια δίπλα από το πλοίο, να γράφεις για το καλοκαίρι και να μετράς τον χρόνο όπως θες εσύ, να γράφεις για το καλοκαίρι και οι άνθρωποι να μην γερνούν ποτέ, να γράφεις για το καλοκαίρι και να ακούς το «Summertime (Eleventh House Records) της Κατερίνας Βατοπούλου.

Αληθινά χαλαρή διάθεση



Οι πληροφορίες για το κομμάτι και την καλλιτέχνιδα από τη φίλη Ναταλία ήταν οι εξής: Πρόκειται για μια νέα artist με βαθιά και ζεστή φωνή, αγγλόφωνο στίχο και ένα νέο καλοκαιρινό single ονόματι "Summertime" σε Pop Soul ήχο που μιλάει για την φιλία, την ανάγκη για σύνδεση και την ανεμελιά του καλοκαιριού στη χώρα μας. Την ώρα που πατήσαμε το play για εξακριβώσουμε την αλήθεια των όσων διαβάσαμε, εμείς «είδαμε» τον εαυτό μας σε ανεξίτηλη καρτ ποστάλ από κάποιο νησί των Κυκλάδων. Κι όταν «προχωρήσαμε» τον χρόνο, είδαμε την εικόνα μας σε ένα ινσταγκραμικό story την ώρα που ο ήλιος έδυε.

Το «Summertime» έχει ακριβώς αυτό που επιτάσσει το καλοκαίρι: αληθινά χαλαρή διάθεση, αληθινά αισθήματα, ελεύθερα, αληθινή απόδραση και αληθινά λόγια, σχέσεις, μνήμες. Η φωνή της Κατερίνας έχει το χάδι της μπαλάντας, το παιχνίδι της pop και την ελεγχόμενη ενέργεια της soul. Τα λόγια, οι στίχοι, αναδεικνύονται πάνω vintage χροιά που κάνει τραγούδι και βίντεο κλιπ ένα! Το κομμάτι μοιάζει να σε βρίσκει όπου κι αν είσαι σε όποια χρονική στιγμή της μέρας κι αν έχεις εγκλωβιστεί. Το vibe που μεταδίδεται είναι αυτό της ανεμελιάς και της ενήλικης ξεγνοιασιάς.

Επιβάλλεται με τον τρόπο του



Το «Summertime» επιβάλλεται με τον τρόπο του. Ακόμα κι αν ακούς κάτι εντελώς διαφορετικό, ακόμα κι αν σου αρέσει η μέταλ, η ραπ, η electro dance, το indie rock και δεν ξέρω και γω τι άλλο, αυτό το κομμάτι το δέχεσαι γιατί ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεσή σου, φανερή ή κρυφή. Η βελούδινη φωνή της Κατερίνας, η καθαρή άρθρωση, η πρόσχαρη και δροσερή σύνθεση των μελωδιών σε κάνουν να αφήνεσαι στον ρυθμό του, ακόμα κι αν χαλάσει το μηχάνημα και παίζει σε λούπα!

Κι αν θέλετε το μυστικό αυτής της μουσικής γοητείας, διαβάστε το απόσπασμα από το δελτίο Τύπου (σ.σ ή έμφαση δική μας): Με αυθεντική φωνή και αγάπη για την αφήγηση μέσα από τη μουσική, η Κατερίνα Βατοπούλου συνεχίζει να εξερευνά νέες δημιουργικές κατευθύνσεις, παραμένοντας πιστή στις εμπειρίες και τους ανθρώπους που την ενέπνευσαν να τραγουδήσει από τα πρώτα της βήματα.

*Η Κατερίνα Βατοπούλου σε Spotify, Instagram, Tik Tok

«Summertime» Credits



Music: Bad Heart, Kατερίνα Βατοπούλου

Lyrics: Kατερίνα Βατοπούλου

Παραγωγή & Μίξη: Bad Heart

Mastering: Ηρακλής Βλαχάκης

Recorded at the ELEVENTH HOUSE RECORDS Studios

