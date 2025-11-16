Ο TEO.x3 στο Gazzetta: «Ήρθε η ώρα απλώς να πατήσω play μόνος μου» (vid)

Ο TEO.x3, ταλαντούχος μουσικός παραγωγός, βγαίνει μπροστά και παρουσιάζει το πρώτο του EP. Αξίζει να ακούσετε τη δουλειά του.

Ο TEO.x3 είναι μουσικός παραγωγός. Ξέρετε… Πριν πατήσετε το «play», αυτός ο τύπος έχει δουλέψει, ψάξει, εμπνευστεί, φανταστεί, οργανώσει τα ανείπωτα, τις πρώτες μελωδίες του μυαλού, τους ήχους του ουρανού, της γης, του διαστήματος. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες που γνωρίζετε. Τάμτα, Άννα Βίσση, Ελεονώρα Ζουγανέλη… Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνει κάτι δικό του. Το «iDidntMeanToGhostYouButMyWifiCrashedAgain» είναι το πρώτο του EP και αξίζει να το ακούσετε (υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες), αξίζει να τον μάθετε λίγο καλύτερα. Και στις 12 Δεκεμβρίου (στις 23:00), στο «ZED Athens», θα παρουσιάσει την πρώτη δική του δουλειά

Ποια ήταν η αιτία για να φτιάξεις την πρώτη σου προσωπική δουλειά;

Κάποια στιγμή ένιωσα ότι αποθήκευα ιδέες που δεν «χώραγαν» σε άλλους καλλιτέχνες. Ήταν ήχοι και σκέψεις που δεν μπορούσα να περιγράψω σε τρίτους χωρίς να ακουστεί σαν PDF οδηγιών. Οπότε είπα, οκ, ήρθε η ώρα απλώς να πατήσω play μόνος μου.

Πώς είναι να κάνεις παραγωγή για τον εαυτό σου;

Παράξενα απελευθερωτικό και ταυτόχρονα τρομακτικά εκτεθειμένο. Δεν κρύβεσαι πίσω από briefs, deadlines, ή «πες το αλλιώς». Είναι καθρέφτης. Αν κάτι δεν δουλεύει, δεν φταίει κανείς άλλος.

Πώς αξιοποίησες τη μέχρι τώρα εμπειρία σου ως παραγωγός άλλων καλλιτεχνών;

Αυτή η εμπειρία με διαμόρφωσε ως παραγωγό και με βοήθησε να βρω τη δική μου φωνή. Δουλεύοντας με άλλους, μαθαίνεις γρήγορα τι δουλεύει και τι όχι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ήχος σου, πού ανήκεις μουσικά και ποια είναι η ταυτότητά σου.

Αυξάνονται οι απαιτήσεις όταν κάνεις κάτι δικό σου;

100%. Όχι γιατί πρέπει να αποδείξεις κάτι, αλλά γιατί ξέρεις ήδη πότε κάτι είναι μισοψημένο. Δεν υπάρχει «θα το διορθώσει το mix», ούτε «θα το σώσει ο τραγουδιστής». Είσαι εσύ και η αλήθεια του κομματιού.

«Αυτά τα κομμάτια δεν γράφτηκαν για να μένουν σε οθόνη»

Ποιες είναι οι επιρροές σου σε επίπεδο παραγωγής ή ως προς τους ερμηνευτές που επιλέγεις να συνεργάζεσαι;

Με επηρεάζουν άνθρωποι που δεν προσπαθούν να «ταιριάξουν», αλλά να εξελιχθούν. Στην παραγωγή λατρεύω τον τρόπο που ο ήχος γίνεται συναίσθημα σε ανθρώπους όπως η Arca, οι The Dare, ο JPEGMAFIA. Και στους καλλιτέχνες ψάχνω αυτό που δεν μπορείς να διδάξεις — μια προσωπική συχνότητα.

Η παραγωγή αναδεικνύει ένα κομμάτι ή ο τραγουδιστής και ο στιχουργός;

Κανένα από τα τρία δεν «κερδίζει». Το τραγούδι είναι τρίγωνο. Αν λείψει μία πλευρά, πέφτει. Έχω ακούσει απίστευτους στίχους να πνίγονται σε λάθος παραγωγή και τρελές παραγωγές να μην λένε τίποτα χωρίς αφήγηση. Η μαγεία είναι στην ισορροπία.

Είσαι πάνω από 15 χρόνια παραγωγός. Πόσο έχει αλλάξει η μουσική παραγωγή σήμερα;

Έχει γίνει δημοκρατική — για καλό και για κακό. Όλοι έχουν πρόσβαση στα εργαλεία, λίγοι όμως έχουν πρόσβαση στην υπομονή.

Η χρήση A.I πόσο θα βοηθήσει τη δουλειά σου;

Το AI είναι καλός βοηθός, αλλά κακός δημιουργός. Το βλέπω σαν speed-dial, όχι σαν ghost writer. Θα με βοηθήσει ισως να φτάνω πιο γρήγορα στο σημείο που αρχίζει η πραγματική δουλειά. Αλλά όταν η απόφαση θέλει ψυχή, εκεί δεν δουλεύει το «generate».

Ποια είναι η πιο απαιτητική παραγωγή που έχεις κάνει μέχρι σήμερα;

Το CHROME HEARTS της Τάμτα. 200+ κανάλια, 4 αλλαγές tempo, ένα session που έμοιαζε με λαβύρινθο αλλά είχε συναισθηματικό πυρήνα. Ήταν ψηλό επίπεδο «δημιουργικής τρέλας».

Το EP σου «iDidntMeanToGhostYouButMyWifiCrashedAgain» μόλις κυκλοφόρησε. Θα το παρουσιάσεις με κάποιο live;

Ναι, στις 12/12 στο ZED στο AI COULD NEVER Party, με τερμα unexpected setup και guests. Αυτά τα κομμάτια δεν γράφτηκαν για να μένουν σε οθόνη. Θέλω να ακούσεις το 808 στο στήθος, όχι στα ακουστικά. Το live είναι η τελική τους μορφή, όχι το bonus track.

INFO

AI COULD NEVER party

TEO.x3 x Νατάσα Γιάμαλη

Στο ZED Athens [Πλατεία Θεάτρου 10, Αθήνα]

Εισιτήρια ΕΔΩ

Ώρα έναρξης: 23:00

*Ο TEO. x3 σε Spotify, YouTube, linktr.ee, Instagram

