Τι άλλο θα δούμε: Εμπορικό κέντρο στη Μόσχα φτιάχνει εσωτερική λίμνη για ψάρεμα

Εμπορικό κέντρο στη Μόσχα σχεδιάζει να αλλάξει τα δεδομένα στο ψάρεμα, κατασκευάζοντας την πρώτη εσωτερική τεχνητή λίμνη στον κόσμο μέσα στις εγκαταστάσεις του.

Το ψάρεμα θεωρείται γενικά μια δραστηριότητα εξωτερικού χώρου, αλλά ένα εμπορικό κέντρο στη Μόσχα θέλει να το αλλάξει αυτό, κατασκευάζοντας την πρώτη εσωτερική λίμνη ψαρέματος στον κόσμο.

Αυτό το τεχνητό σώμα νερού, με διαστάσεις 10 x 3 μέτρα, θα είναι γεμάτο με διάφορα είδη ψαριών, όπως κυπρίνους, καράσιους, γλίνια, πλατίκες, πέρκες, γατόψαρα και κοκκινοφτέρες, τα οποία θα προσπαθούν να πιάσουν έως και 16 ψαράδες ταυτόχρονα.

Ψυχαγωγία ή απλή απασχόληση;

Τα καλάμια ψαρέματος και τα δολώματα θα παρέχονται στον χώρο, ενώ η υποβρύχια δραστηριότητα θα είναι ορατή σε μια μεγάλη οθόνη, χάρη σε κάμερες που θα είναι εγκατεστημένες μέσα στη λίμνη.

Δεν είναι ακόμα σαφές αν αυτό το εγχείρημα σχεδιάστηκε ως πραγματική ατραξιόν για φανατικούς ψαράδες ή απλώς ως μια μορφή ψυχαγωγίας για τους άνδρες που περιμένουν τις συντρόφους τους να τελειώσουν τα ψώνια τους.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του έργου, η πρώτη εσωτερική λίμνη ψαρέματος στον κόσμο θα αποτελεί μια «όαση φύσης» μέσα στο εμπορικό κέντρο. Το ψάρεμα θα γίνεται υπό τους ήχους κελαηδίσματος πουλιών και κοασμάτων βατράχων, ώστε να δημιουργείται μια χαλαρωτική και γαλήνια ατμόσφαιρα.

Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξει η εσωτερική λίμνη ή πόσο θα κοστίζει η δραστηριότητα, αλλά πηγές εικάζουν ότι μπορεί να είναι ακόμη και δωρεάν, καθώς κανείς δεν επιτρέπεται να κρατήσει τα ψάρια που πιάνει. Οι ψαράδες θα πρέπει να τα ρίχνουν πίσω στη λίμνη, αλλά θα κερδίζουν πόντους τους οποίους θα μπορούν να εξαργυρώνουν σε διάφορα προϊόντα μέσα στο εμπορικό κέντρο.

Αυτή η φαινομενικά ανθρώπινη προσέγγιση, ωστόσο, δεν έχει εντυπωσιάσει καθόλου τους ακτιβιστές. Το να πιάνεται ένα ψάρι με αγκίστρι από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, μοιάζει περισσότερο με βασανιστήριο για τα ζώα παρά με διασκέδαση.

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