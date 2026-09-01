includeschool «Συμπεριληπτική εξυπηρέτηση πελατών»

Εργαστήριο για μια πιο ισότιμη, προσβάσιμη και συμπεριληπτική εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών.

Η σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων inc.lude Schools , συνεχίζει να εμβαθύνει στη διαχείριση της ποικιλομορφίας και την καλλιέργεια μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας με το διαδραστικό εργαστήριο 8 ωρών «Συμπεριληπτική εξυπηρέτηση πελατών», για εργαζόμενα άτομα και στελέχη που επενδύουν στο customer experience.

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Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου (9:30 – 17:30) στον χώρο του WHEN Hub στην Αθήνα και θα εξερευνήσει την εμπειρία των πελατών/ισσων μέσα από το πρίσμα της συμπερίληψης. Κατά τη διάρκειά του θα αναλύσουμε κάθε βήμα του customer journey, από τη χρήση των υποδομών, στην πληροφόρηση και στην αλληλεπίδραση με το προσωπικό της εξυπηρέτησης, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να καταλήγουν να έχουν οι πελάτες/ισσες με διαφορετικές ταυτότητες και ανάγκες, από το ίδιο σύστημα.

Στην εξυπηρέτηση πελατών, όπου η ποιότητα της εμπειρίας ορίζει το Α και το Ω της επιτυχίας, η αντίληψη της ποικιλομορφίας του καταναλωτικού κοινού και η συμπεριληπτική διαχείρισή της αποτελούν το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός των χώρων, των διαδικασιών, των καναλιών επικοινωνίας και των βασικών αρχών εξυπηρέτησης με επίκεντρο την ισότιμη πρόσβαση και τη συμπερίληψη, αποτελεί ανταγωνιστικό προτέρημα αφού ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των αναγκών των καταναλωτών.

Γι’ αυτό και η καλλιέργεια των γνώσεων και η απόκτηση πρακτικών εργαλείων που μπορούν να κάνουν την εμπειρία της εξυπηρέτησης πιο συμπεριληπτική είναι κρίσιμης σημασίας και εργαζόμενους/ες και στελέχη που δουλεύουν στο πεδίο αυτό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Customer Experience Managers, Retail & Operations Managers, Store / Branch Managers, Hospitality Managers, Trainers σε τμήματα εξυπηρέτησης, καθώς και σε HR professionals με ευθύνη για frontline προσωπικό και ομάδες που έρχονται καθημερινά σε επαφή με πελάτες και πελάτισσες.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, τα συμμετέχοντα άτομα θα μπορούν να:

● Αναγνωρίζουν τον ρόλο των ασυνείδητων προκαταλήψεων σε κάθε βήμα της εξυπηρέτησης

● Εντοπίζουν τα εμπόδια που αποτρέπουν την ισότιμη εξυπηρέτηση ● Κατανοούν και να προβλέπουν διαφορετικές ανάγκες βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κοινού τους

● Αξιοποιούν την ενσυναίσθηση και τη συμπεριληπτική επικοινωνία σε διαφορετικές και απαιτητικές αλληλεπιδράσεις

● Εξετάζουν και να επαναξιολογούν τα customer journeys μέσα από το πρίσμα της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας

● Αναγνωρίζουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών/πελατισσών σε φυσικά, τηλεφωνικά και ψηφιακά περιβάλλοντα

Υποστηρίζουμε άτομα και οργανισμούς που θέλουν να γίνουν ambassadors συμπεριληπτικής εξυπηρέτησης πελατών προσφέροντας έκπτωση 10% για κράτηση θέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Early Bird και 20% για την κράτηση 3+ θέσεων από την ίδια εταιρεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και απευθείας με την ομάδα της inc.lude στο [email protected].

● Στην εκδήλωση υπάρχει δυνατότητα για την παράλληλη δημιουργική απασχόληση παιδιών κατόπιν αιτήματος.

● Όλοι οι χώροι διεξαγωγής και οι τουαλέτες είναι πλήρως προσβάσιμοι.