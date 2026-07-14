«Τριχωτό» κρουασάν από την Ταϊλάνδη: Η viral λιχουδιά που έκανε τα social media να παραμιλούν

Ένα αρτοποιείο στην Ταϊλάνδη έγινε viral με τα «τριχωτά» κρουασάν του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, χιούμορ και ατελείωτες συζητήσεις στα social media.

Τα κρουασάν αποτελούν διαχρονικό σύμβολο της γαλλικής αρτοποιίας και δύσκολα θα τα χαρακτήριζε κανείς αμφιλεγόμενα. Ένα αρτοποιείο στην Ταϊλάνδη, όμως, επιχειρεί να αλλάξει αυτή την εικόνα με τα ιδιαίτερα και προκλητικής εμφάνισης «τριχωτά κρουασάν».

Ο Arthit Chomsawat, ιδιοκτήτης του δημοφιλούς Saiwan Bakehouse στην Πατάγια, δήλωσε στην Bangkok Post ότι το ιδιαίτερο αυτό κρουασάν εμπνεύστηκε από ένα άλλο πρωτότυπο επιδόρπιο του καταστήματος, το λεγόμενο «hairy cake» («τριχωτό κέικ»). Ωστόσο, τα κρουασάν έγιναν γνωστά σε διεθνές επίπεδο όταν παρουσιάστηκαν από το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Prisme.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η επιφάνειά τους καλύπτεται με λεπτές ίνες από fat choy, ένα μαύρο, βρώσιμο φύκος που χρησιμοποιείται συχνά στην ασιατική κουζίνα. Η ιδιαίτερη εμφάνισή του πυροδότησε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες θεώρησαν ότι η επιλογή ήταν κακόγουστη, καθώς το φύκος θυμίζει κομμένες τρίχες του εφηβαίου. Άλλοι, αντίθετα, αντιμετώπισαν το δημιούργημα με χιούμορ, επαινώντας το αρτοποιείο για την πρωτοτυπία και την ευρηματικότητά του.

Όπως λέει και η γνωστή φράση, «κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα». Παρά τις αντικρουόμενες αντιδράσεις, τα «τριχωτά» κρουασάν έχουν γίνει ανάρπαστα, προσελκύοντας τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες που επισκέπτονται το Saiwan Bakehouse για να τα δοκιμάσουν και να τα φωτογραφίσουν. Για όσους αγαπούν τα ασυνήθιστα επιδόρπια, τα «τριχωτά» κρουασάν έρχονται να προστεθούν σε μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα από ιδιαίτερες γαστρονομικές δημιουργίες που καταφέρνουν να γίνονται viral χάρη στην πρωτότυπη εμφάνισή τους.

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