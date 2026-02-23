Μαϊμούδες έστησαν ενέδρα και έκλεψαν μπανάνες από μοτοσικλέτα εν κινήσει σε πάρκο της Νότιας Ταϊλάνδης.

Το απόλυτο χάος εκτυλίχθηκε σε δρόμο του πάρκου Monkey Hill, γνωστού και ως του Λόφου των Μαϊμούδων, στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, όταν ένας υπάλληλος που μετέφερε μπανάνες με μοτοσικλέτα, έπεσε σε ενέδρα... μαϊμούδων.

Ξαφνικά, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα ανυποψίαστος, εμφανίστηκε στο δρόμο του μια συμμορία από μαϊμούδες. Μία από αυτές που είχαν στήσει καρτέρι, ανέλαβε να ρίξει το καφάσι με τις μπανάνες.

Ο δρόμος γέμισε με μπανάνες, ενώ σε κλάσματα του δευτερολέπτου άρχισαν να μαζεύονται οι μαϊμούδες για να αρχίσει ένα ξέφρενο... τσιμπούσι.

Το Monkey Hill είναι δημοφιλές φυσικό σημείο και αξιοθέατο στη νότια Ταϊλάνδη, ειδικά για όσους θέλουν να δουν άγριους πίθηκους στο φυσικό τους περιβάλλον ενώ κάνουν πεζοπορία ή απλώς απολαμβάνουν μια θέα πάνω από το νησί.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 400–500 πίθηκοι που κινούνται ελεύθερα πάνω στον λόφο και έχουν συνηθίσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι πίθηκοι είναι άγριοι και δεν προτείνεται η σίτισή τους από τους επισκέπτες. Μάλιστα, υπάρχει προειδοποίηση να μην φέρνεις τροφή ή να έχεις αντικείμενα που μπορεί να τραβήξουν το ενδιαφέρον τους, διότι μπορούν να γίνουν επίμονοι ή επιθετικοί.

