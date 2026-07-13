180 εκατ. χρόνια περίμενε να βρεθεί: Ο «θαλάσσιος δράκος» των 10 μέτρων που έκρυβε η λάσπη (vid)

Μια εργασία συντήρησης σε λιμνοθάλασσα της Αγγλίας οδήγησε στην ανακάλυψη του μεγαλύτερου και πιο καλοδιατηρημένου ιχθυόσαυρου που έχει βρεθεί ποτέ στη Βρετανία.

Μερικές φορές οι μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις δεν γίνονται ύστερα από πολυετείς ανασκαφές, αλλά εντελώς τυχαία. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Αγγλία, όταν μια συνηθισμένη εργασία αποστράγγισης μιας λιμνοθάλασσας αποκάλυψε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προϊστορικούς θησαυρούς που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα.

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Τζο Ντέιβις, επικεφαλής ομάδας διατήρησης στο φυσικό καταφύγιο Rutland Water, επέβλεπε την αποστράγγιση μιας λιμνοθάλασσας στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης. Καθώς η στάθμη του νερού έπεφτε, παρατήρησε μια σειρά από μεγάλα οστά να προεξέχουν από τη λάσπη. Στην αρχή πίστεψε πως επρόκειτο για λίγους απολιθωμένους σπονδύλους. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι είχε μπροστά του κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Ένας «θαλάσσιος δράκος» μήκους 10 μέτρων

Κάτω από τον πυθμένα της λιμνοθάλασσας βρισκόταν ο σχεδόν πλήρης σκελετός ενός γιγάντιου ιχθυόσαυρου, ενός θαλάσσιου ερπετού που συχνά αποκαλείται «θαλάσσιος δράκος». Το ζώο είχε μήκος περίπου 10 μέτρα, έζησε πριν από περίπου 180 εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί τον μεγαλύτερο αλλά και τον πιο καλοδιατηρημένο ιχθυόσαυρο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακάλυψη έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν ένα δεύτερο μέλος της ομάδας εντόπισε το σχεδόν άθικτο σαγόνι του ζώου. Οι ειδικοί που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν γρήγορα ότι επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα παλαιοντολογικά ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών στη Βρετανία.

Παρά το δημοφιλές παρατσούκλι του, ο «θαλάσσιος δράκος» δεν ήταν δεινόσαυρος. Οι ιχθυόσαυροι ήταν θαλάσσια ερπετά που έζησαν από περίπου 250 έως 90 εκατομμύρια χρόνια πριν και είχαν εξελιχθεί αποκλειστικά για τη ζωή στο νερό. Το σώμα τους ήταν ιδιαίτερα υδροδυναμικό, με πτερύγια, ισχυρή ουρά και μακρύ ρύγχος, θυμίζοντας οπτικά ένα παράξενο υβρίδιο δελφινιού και κροκόδειλου, χωρίς όμως να συγγενεύουν στενά με κανένα από τα δύο.

Ένας από τους κορυφαίους θηρευτές των Ιουρασικών θαλασσών

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το απολίθωμα ανήκει στο είδος Temnodontosaurus trigonodon, έναν από τους μεγαλύτερους ιχθυόσαυρους που έχουν περιγραφεί ποτέ. Το τεράστιο θαλάσσιο ερπετό διέθετε δεκάδες κοφτερά δόντια, με τα οποία κυνηγούσε ψάρια, καλαμάρια αλλά και μικρότερα θαλάσσια ερπετά.

Εξίσου εντυπωσιακά ήταν τα μάτια του. Συγγενικά είδη είχαν από τα μεγαλύτερα μάτια που έχουν καταγραφεί ποτέ σε σπονδυλωτό ζώο, χαρακτηριστικό που τους επέτρεπε να εντοπίζουν τη λεία τους ακόμη και σε μεγάλα βάθη, όπου το φως ήταν ελάχιστο.

Η κατάσταση διατήρησης του σκελετού εξέπληξε ακόμη και τους ειδικούς. Μεγάλο μέρος της σπονδυλικής στήλης παρέμεινε ενωμένο, ενώ διατηρήθηκαν πλευρά, πτερύγια και μεγάλο τμήμα του κρανίου. Μόνο το κεφάλι έχει πλάτος σχεδόν ενός μέτρου και εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου έναν τόνο.

Πριν αρχίσει η μεταφορά των οστών, οι παλαιοντολόγοι αφιέρωσαν μήνες στην καταγραφή της ακριβούς θέσης κάθε τμήματος του σκελετού. Δημιούργησαν χιλιάδες φωτογραφίες και τρισδιάστατα μοντέλα, ώστε να διατηρηθεί ψηφιακά η εικόνα του απολιθώματος όπως ακριβώς βρέθηκε.

Το πρώτο εύρημα του είδους στη Βρετανία

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναλύσεις, το απολίθωμα ανήκει πιθανότατα στο είδος Temnodontosaurus trigonodon, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν γνωστό κυρίως από ευρήματα στη Γερμανία. Αν η ταυτοποίηση επιβεβαιωθεί οριστικά, θα πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακάλυψη δίνει στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για την εξάπλωση των μεγάλων θαλάσσιων θηρευτών κατά την Ιουρασική περίοδο και βοηθά στην ανασύνθεση του θαλάσσιου οικοσυστήματος που κάλυπτε μεγάλο μέρος της σημερινής Ευρώπης πριν από 180 εκατομμύρια χρόνια.

Εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το φυσικό καταφύγιο Rutland Water δεν υπήρχε στεριά. Ολόκληρη η περιοχή ήταν μια ρηχή, θερμή θάλασσα γεμάτη ζωή. Εκεί ο γιγάντιος ιχθυόσαυρος κυνηγούσε, έζησε και τελικά πέθανε. Το σώμα του βυθίστηκε στον πυθμένα, καλύφθηκε γρήγορα από ιζήματα και παρέμεινε κρυμμένο για εκατομμύρια χρόνια, μέχρι που μια απλή εργασία συντήρησης αποκάλυψε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς «θαλάσσιους δράκους» που έχουν βρεθεί ποτέ.

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