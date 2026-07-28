Έφτιαξε ένα ελληνικό νησί στον κήπο του στην Ελβετία: Το κυκλαδίτικο σκηνικό 10.000 λιρών

Η αγάπη για τα ελληνικά νησιά οδήγησε έναν Ελβετό σε ένα ιδιαίτερο εγχείρημα: να μεταφέρει την ατμόσφαιρα των Κυκλάδων στην αυλή του σπιτιού του.

Ο Μάικλ Σέρερ, από την Κωνσταντία της Ελβετίας, δημιούργησε ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό με πλακόστρωτα σοκάκια, λευκούς τοίχους, μπλε παντζούρια και ένα παραδοσιακό μπαρ που θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές στο Αιγαίο.

Με τη βοήθεια του αδελφού του, Σάμιουελ, κατασκεύασε έναν κυκλαδίτικο χώρο μέσα σε ένα μεγαλύτερο θεματικό πάρκο στον κήπο του. Το συνολικό κόστος έφτασε τις 20.000 λίρες, ενώ μόνο το ελληνικό τμήμα κόστισε 10.000 λίρες. Παρότι ο χώρος έχει διαστάσεις μόλις 15×15 μέτρα, η λεπτομέρεια στην κατασκευή δημιουργεί την αίσθηση ενός πραγματικού κυκλαδίτικου προορισμού.

Ένα κυκλαδίτικο χωριό στην καρδιά της Ελβετίας

Ο στόχος του Μάικλ ήταν να αναπαραστήσει την εμπειρία ενός περιπάτου σε ένα ελληνικό νησί με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, φωτεινές μπλε πινελιές στα παράθυρα, μικρές αυλές και έναν χώρο συνάντησης με θέα σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στο Αιγαίο. «Επειδή είναι καλοκαίρι, κάθε φορά που μπαίνω εκεί μέσα, νιώθω σαν να παρασύρομαι», λέει ο ίδιος, περιγράφοντας την αίσθηση που του δημιουργεί το μικρό του ελληνικό καταφύγιο.

Η αρχική ιδέα δεν ήταν να δημιουργήσει ένα αξιοθέατο για τα social media, αλλά έναν ξεχωριστό χώρο όπου θα μπορούσε να συζητά με πελάτες του. Σταδιακά, όμως, το σχέδιο μεγάλωσε και μετατράπηκε σε ένα προσωπικό θεματικό πάρκο στον κήπο του. Η κατασκευή δεν ήταν εύκολη, οι άδειες στην Ελβετία, οι καιρικές συνθήκες και οι περιορισμοί καθυστέρησαν την ολοκλήρωση του έργου. Συνολικά, ο χώρος διαθέτει 1.500 τετραγωνικά μέτρα για ανάπτυξη, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα.

Μπαρ, σοκάκια και φωτογραφίες που ξεγελούν τους φίλους

Το ελληνικό χωριό δεν είναι απλώς διακοσμητικό, το μπαρ αποτελεί την «καρδιά» του χώρου, με τον Μάικλ και τον αδελφό του να προσπαθούν να κάνουν κάθε επισκέπτη να αισθάνεται ότι βρίσκεται πραγματικά σε ένα νησί. Η επιτυχία του σκηνικού φαίνεται από τις αντιδράσεις των φίλων τους πολλοί ανεβάζουν φωτογραφίες και κάνουν άλλους να πιστεύουν ότι βρίσκονται σε διακοπές στην Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η αδελφή του είχε ανεβάσει εικόνες από το ελληνικό χωριό και συνάδελφοί της τη ρώτησαν πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο των διακοπών της.

Το επόμενο βήμα του Μάικλ είναι να μετατρέψει ένα από τα μικρά σπιτάκια σε ξενώνα, προσθέτοντας ένα κρεβάτι ώστε φίλοι και επισκέπτες να μπορούν να διαμένουν στον χώρο. Παράλληλα, σχεδιάζει να επεκτείνει το θεματικό πάρκο του, προσθέτοντας ένα ψαροχώρι, ένα δωμάτιο επισκεπτών, ακόμη και ένα πιθανό «πειρατικό πλοίο». Έτσι, ένα μικρό κομμάτι Ελλάδας 15×15 μέτρων συνεχίζει να μεγαλώνει στην Ελβετία, αποδεικνύοντας πως η αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Αιγαίο.

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