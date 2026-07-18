Απίστευτο κι όμως αληθινό: Στη Ρωσία νοικιάζουν «φίλους» για μπάρμπεκιου, μπύρα και ιστορίες

Μια νέα υπηρεσία στη Ρωσία επιτρέπει σε μοναχικούς λάτρεις του μπάρμπεκιου να νοικιάσουν παρέα για ψήσιμο, μπύρα και κουβέντα με κόστος έως 65 δολάρια.

Έχετε διάθεση να ανάψετε τη σχάρα, αλλά δεν έχετε κάποιον να μοιραστείτε μια κρύα μπύρα και λίγη κουβέντα; Στη Ρωσία πλέον υπάρχει λύση μπορείτε να νοικιάσετε έναν άγνωστο για παρέα στο μπάρμπεκιου, πληρώνοντας ένα ημερήσιο ποσό.

Η ασυνήθιστη αυτή υπηρεσία έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής, με δεκάδες σχετικές αγγελίες να εμφανίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες μικρών αγγελιών.

Ψήσιμο, αστεία και οργάνωση με αμοιβή

«Θα σας βοηθήσω να οργανώσετε μπάρμπεκιου και εκδρομές, θα σας κρατήσω παρέα και θα ψήσω το κρέας. Περιλαμβάνονται επίσης αστεία και ιστορίες», αναφέρει στην αγγελία του ένας άνδρας με το όνομα Άρτεμ από τη Μόσχα. Ανάλογα με την αμοιβή, οι «σύντροφοι μπάρμπεκιου» μπορούν να αναλάβουν την προετοιμασία της ψησταριάς, το ψήσιμο, το στήσιμο σκηνής, την επιλογή τοποθεσίας, ακόμη και την αγορά των απαραίτητων προϊόντων. Οι τιμές κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ρούβλια, δηλαδή περίπου από 13 έως 65 δολάρια την ημέρα.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία φαίνεται να απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες και ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για επαγγελματική συναλλαγή, όχι για δημιουργία μόνιμης φιλίας. Όποιος επιθυμεί να περάσει ξανά χρόνο με το ίδιο άτομο, θα πρέπει να πληρώσει εκ νέου την αμοιβή του.

Σύμφωνα με ανάλυση ειδικών διαδικτυακών πλατφορμών, η υπηρεσία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Μόσχα, στην περιοχή Κρασνοντάρ και στο Νίζνι Νόβγκοροντ. «Από επιχειρηματικής άποψης είναι φυσικό: όταν υπάρχει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη, δημιουργείται μια υπηρεσία», δήλωσε ο Ρώσος εστιάτορας Ευγκένι Ντεμτσένκο. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία δεν αντικαθιστά την πραγματική φιλία, αλλά προσφέρει σε κάποιους ανθρώπους έναν τρόπο να περάσουν ένα ευχάριστο βράδυ, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να έχουν συντροφιά όταν τη χρειάζονται.

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