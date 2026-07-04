Αυξάνονται οι αγγελίες στη Ρωσία για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους

Ρωσικές πλατφόρμες αγγελιών καταγράφουν άνοδο στις πωλήσεις μεταχειρισμένων εμφυτευμάτων στήθους, εν μέσω οικονομικών πιέσεων και έντονων προειδοποιήσεων ειδικών.

Οι ρωσικές πλατφόρμες αγγελιών έχουν καταγράψει αισθητή αύξηση στις αναρτήσεις για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Η δημοτικότητα των εμφυτευμάτων στη Ρωσία φαίνεται να μειώνεται σταθερά, καθώς πλαστικοί χειρουργοί αναφέρουν πτώση περίπου 40% στις επεμβάσεις αυξητικής στήθους την τελευταία δεκαετία. Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση πρόσφατα ήταν ο αριθμός των αγγελιών για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα σιλικόνης που εμφανίστηκαν στο ρωσικό διαδίκτυο.

Οι λόγοι πίσω από την πώληση

Οι γυναίκες που τα διαθέτουν online αναφέρουν διάφορους λόγους:

«Γέννησα», «τα βαρέθηκα», «με έκαναν να νιώθω άσχημη», «πονάει το σώμα μου» ή απλά «θέλω να πάρω πίσω μέρος των χρημάτων της επέμβασης».

Σύμφωνα με αναλυτές όπως αναφέρεται στο odditycentral.com, μόνο ο τελευταίος λόγος φαίνεται να συνδέεται με την πώληση, κάτι που αποδίδεται στις οικονομικές πιέσεις στη χώρα.

Οικονομική πίεση

Η πτώση της αγοραστικής δύναμης, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η αποχώρηση δυτικών εταιρειών και οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επηρεάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ακόμη και περιοχές όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη εμφανίζονται σε τέτοιες αγγελίες, κάτι που έχει προκαλέσει συζητήσεις.

Τιμές και παραδείγματα αγγελιών

Σύμφωνα με το κανάλι BAZA στο Telegram, τα μεταχειρισμένα εμφυτεύματα πωλούνται 3–4 φορές φθηνότερα από την αρχική τους τιμή.

Mentor: από ~1.680€ → ~420€

Motiva: από ~2.400€ → ~360€

Προειδοποιήσεις ειδικών

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι κανένας χειρουργός δεν θα δεχόταν να χρησιμοποιήσει μεταχειρισμένο εμφύτευμα, καθώς δεν μπορεί να αποστειρωθεί πλήρως λόγω βιολογικών υπολειμμάτων.

Η χρήση τους από άλλο άτομο ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως απόρριψη από το ανοσοποιητικό σύστημα, νέκρωση ιστών ή ακόμη και θάνατο. Παρά ταύτα, ορισμένα τέτοια αντικείμενα καταλήγουν να πωλούνται ακόμη και ως «αναμνηστικά».

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