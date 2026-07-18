Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση

Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι ανακαλύφθηκε σε ρωμαϊκό οχυρό αναπαράχθηκε με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, επιτρέποντας στο κοινό να το παίξει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Το αρχαίο Ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι, γνωστό ως Ludus Latrunculorum, μοιάζει με την ντάμα, αφού δύο παίκτες αναμετρώνται προσπαθώντας να παγιδεύσουν τα πιόνια του αντιπάλου τους.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν την πλάκα του παιχνιδιού στον αρχαιολογικό χώρο του Βιντολάντα στη βόρεια Αγγλία το 2019. Αυτός ο στρατιωτικός οικισμός ιδρύθηκε το 85 μ.Χ. και φιλοξενούσε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά και απλούς πολίτες.

Από παιχνίδι του δρόμου... σε πλάκα φάρμας

Η πέτρινη πλάκα βρέθηκε δίπλα σε έναν δρόμο του τρίτου αιώνα και όχι μέσα στο ίδιο το οχυρό, γεγονός που υποδηλώνει ότι τη χρησιμοποιούσε ο μη στρατιωτικός πληθυσμός. Μετά την εγκατάλειψη του Βιντολάντα, το κειμήλιο επαναχρησιμοποιήθηκε ως πλάκα πεζοδρομίου σε μια φάρμα που δημιουργήθηκε στο σημείο και είχε σπάσει σε πέντε κομμάτια μέχρι να το εντοπίσουν οι αρχαιολόγοι.

Αφού σάρωσαν και τα πέντε κομμάτια, οι ερευνητές μπόρεσαν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα ένα αντίγραφο της άθικτης πλάκας χρησιμοποιώντας βιοδιασπώμενο πλαστικό. Οι επισκέπτες του Ρωμαϊκού Στρατιωτικού Μουσείου, το οποίο βρίσκεται λίγα μίλια δυτικά του Βιντολάντα, μπορούν πλέον να παίξουν το Ludus Latrunculorum χρησιμοποιώντας αυτό το αναδημιουργημένο ταμπλό.

Όπως και η ντάμα, αυτό το αρχαίο παιχνίδι παίζεται σε έναν πίνακα με πλέγμα και απαιτεί από τους παίκτες είτε να αιχμαλωτίσουν είτε να ακινητοποιήσουν τα πιόνια του αντιπάλου. Μέχρι στιγμής, στο Βιντολάντα έχουν βρεθεί 16 πλάκες παιχνιδιών, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την αγάπη των Ρωμαίων για τα παιχνίδια στρατηγικής.

Οι στρατιώτες του Αδριανού φαίνεται πως έπαιρναν μαζί τους τα αγαπημένα τους επιτραπέζια σχεδόν παντού. Για παράδειγμα, ακριβώς δίπλα στην Πύλη του Αδριανού στην Ιερουσαλήμ, οι Ρωμαίοι λεγεωνάριοι είχαν χαράξει το παιχνίδι Alquerque, το οποίο προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο και θεωρείται ο πρόδρομος της σύγχρονης ντάμας.