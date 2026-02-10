Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοήθησε ερευνητές να ανασυνθέσουν τους κανόνες άγνωστου ρωμαϊκού επιτραπέζιου παιχνιδιού, μελετώντας φθορές σε λίθινη πλάκα και προσομοιώνοντας χιλιάδες πιθανά σενάρια κίνησης παικτών.

Ε ναι! Η τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να πούμε πως ξεπέρασε τον εαυτό της. Με τους κανόνες ενός μυστήριου επιτραπέζιου παιχνιδιού από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να έχουν εξαφανιστεί για 1.500 χρόνια, κατάφερε να τους «σπάσει» αξιοποιώντας τα ίχνη φθοράς σε μία αρχαία πέτρινη πλάκα.

Αναλύοντας χαρακιές και γραμμές πάνω στο φθαρμένο ασβεστολιθικό αντικείμενο, οι ερευνητές επιχείρησαν να ανασυνθέσουν τις στρατηγικές κινήσεις των παικτών, με τα συμπεράσματα, πάντως, να παραμένουν μερικώς υποθετικά.

Το επιτραπέζιο βρέθηκε στην Ολλανδία: Τα ίχνη που πρόδωσαν το ταμπλό

Η πλάκα Object 04433, εντοπίστηκε στο Heerlen της Ολλανδίας, περιοχή που κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ονομαζόταν Coriovallum. Ιδρύθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυγούστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.) και κατοικήθηκε έως την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (476 μ.Χ.). Με βάση τη χρονολόγηση του χώρου, το αντικείμενο εκτιμάται πως έχει ηλικία 1.550 ετών.

Για χρόνια υπήρχε διαφωνία για τη χρήση του: Ορισμένοι το θεωρούσαν διακοσμητικό ή τμήμα δαπέδου. Νέα μελέτη, ωστόσο, αποκάλυψε πως επρόκειτο για επιφάνεια τραπεζιού.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Walter Crist, το γεωμετρικό μοτίβο στην πάνω επιφάνεια, σε συνδυασμό με ενδείξεις σκόπιμης διαμόρφωσης, παρέπεμπαν σε επιτραπέζιο παιχνίδι. Καθοριστικά ήταν τα ορατά σημάδια φθοράς, τα οποία ταίριαζαν με τριβή από μετακίνηση πιονιών πάνω στην επιφάνεια. Οι βαθύτερες αυλακώσεις υποδηλώνουν συχνές, βασικές κινήσεις, ενώ οι πιο αχνές γραμμές δείχνουν σπανιότερους ελιγμούς.

TN Ludii: Το σύστημα AI που ανασύνθεσε τους κανόνες του σπάνιου επιτραπέζιου παιχνιδιού

Επειδή το σχέδιο δεν ήταν ταιριαστό με κανένα αρχαίο γνωστό παιχνίδι, η ομάδα χρησιμοποίησε το σύστημα TN Ludii, το οποίο προσομοίωσε χιλιάδες πιθανά σύνολα κανόνων. Στόχος ήταν να βρεθούν τα σενάρια του παιχνιδιού, που παράγουν παρόμοια μοτίβα φθοράς με αυτά της πλάκας.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι το αντικείμενο πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για ένα παιχνίδι «αποκλεισμού», όπου οι παίκτες προσπαθούν να περιορίσουν τις κινήσεις του αντιπάλου μέχρι να μην έχει διαθέσιμες επιλογές.

Το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού είναι εξαιρετικά σπάνιο στην Ευρώπη και καταγράφεται κυρίως από τον Μεσαίωνα και μετά. Αυτό υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη ρωμαϊκή πλάκα μπορεί να αποτελεί μοναδική ή πολύ πρώιμη περίπτωση.

