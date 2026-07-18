Από το SUP και τις ρακέτες, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται, τι κοστίζει ακριβά

Υπάρχουν κανόνες, που πρέπει να τηρούνται ευλαβικά απ' όλους, για να μπορούν άπαντες να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται.

Το καλοκαίρι έχει φτάσει στα μισά του και τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες αναμένεται η κορύφωσή των διακοπών των Ελλήνων. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, και η θάλασσα με το παιχνίδι. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο κι ο καθένας να κάνει... ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.

Ωραίο το άναμμα φωτιάς, ωραία και η μουσική υπόκρουση, ωραίες και οι ρακέτες και το βόλεϊ, ωραίο και το SUP και το ψαροντούφεκο. Ωστόσο, αυτή που δεν θα είναι ωραία, θα είναι η εμπειρία σας, αν έρθει και σας... επισκεφθεί το Λιμενικό Σώμα.

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