Ο Γερμανός Αντρέ Όρτολφ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες καταναλώνοντας 1.273 γραμμάρια μελιού σε μόλις ένα λεπτό, προκαλώντας σοκ στο διαδίκτυο.

Το μέλι είναι μια από τις πιο αγαπημένες τροφές στον πλανήτη, αλλά μπορείτε να φανταστείτε να φάτε πάνω από ένα κιλό σε λιγότερο από ένα λεπτό; Πιθανώς να πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, αλλά μάλλον υπερεκτιμάτε την ικανότητα του λαιμού σας να διαχειρίζεται παχύρρευστα υγρά. Δεν είναι σαν να πίνετε νερό ή αναψυκτικό, και δεν είναι σαν να καταπίνετε στερεές τροφές, και αυτό το κάνει πραγματικά δύσκολο.

Κατάπιε το μέλι μέσα σε ένα λεπτό

Ο Αντρέ Όρτολφ, ένας νεαρός Γερμανός διάσημος για την ανάληψη ασυνήθιστων προκλήσεων φαγητού και ποτού, ξεκίνησε πρόσφατα να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για το περισσότερο μέλι που καταναλώθηκε σε ένα λεπτό.

Η προσπάθειά του πραγματοποιήθηκε στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας, όπου κατανάλωσε 1.273 γραμμάρια μελιού σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για μια απόλυτη έκρηξη σακχάρου!

Ένα βίντεο από την επιτυχημένη προσπάθεια του Όρτολφ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αλλά στην πραγματικότητα δεν του αποδίδει πλήρη δικαιοσύνη. Μπορεί κανείς να τον δει να βάζει ένα μεγάλο κουτάλι σε έναν κουβά με μέλι, αλλά με έναν ρυθμό που πιθανότατα θα έκανε τους περισσότερους ανθρώπους να πνιγούν.

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