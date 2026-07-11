Το μεγαλύτερο χάρτινο αεροπλάνο στον κόσμο πέταξε 59 μέτρα και έγραψε ιστορία

Μια ομάδα φοιτητών από την Πίζα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο χάρτινο αεροπλάνο στον κόσμο, που πέταξε σχεδόν 60 μέτρα.

Τα χάρτινα αεροπλάνα τα έχουμε συνδυάσει με μία από τις πιο απλές κατασκευές που μπορεί να δημιουργήσει κάποιος ειδικά όταν βαριέται στα σχολικά θρανία, όμως το μεγαλύτερο χάρτινο αεροπλάνο στον κόσμο, φτιαγμένο από φοιτητές της Ιταλίας, απέχει πολύ από μια απλή χειροτεχνία.

Κατασκευασμένο αποκλειστικά από φύλλα χαρτιού και αρκετά λίτρα κόλλας, το εντυπωσιακό αυτό δημιούργημα έχει μήκος 7 μέτρα, άνοιγμα φτερών 20,04 μέτρα και βάρος 28,49 κιλά.

Η πρόκληση για την κατάκτηση του ρεκόρ Guinness

Για να αναγνωριστεί επίσημα από το βιβλίο των ρεκόρ Guinness, το αεροπλάνο έπρεπε να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις. Έπρεπε να εκτοξευθεί από ένα μόνο άτομο και να διανύσει στον αέρα απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων. Η ομάδα πίσω από το «Icarus Project» χρειάστηκε μήνες δοκιμών, μελετώντας με ακρίβεια την ευστάθεια, την αντοχή, το βάρος και την αεροδυναμική του σχεδιασμού.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν περίπου 300 κιλά χαρτιού και 60 κιλά κόλλας, μέχρι οι φοιτητές να καταλήξουν στο τελικό σχέδιο. Η λύση που επέλεξαν ήταν μια δομή σε σχήμα κυψέλης, η οποία αύξησε την αντοχή της κατασκευής χωρίς να προσθέσει σημαντικό επιπλέον βάρος. Στις 25 Ιουνίου, στην αίθουσα BolognaFiere, ένα μέλος της ομάδας πραγματοποίησε την ιστορική εκτόξευση. Το τεράστιο χάρτινο αεροπλάνο κατάφερε να πετάξει 59 μέτρα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ άντεξε από το 2013

Το προηγούμενο ρεκόρ παρέμενε ακατάρριπτο από το 2013, όταν ομάδα από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μπράουνσβαϊγκ στη Γερμανία κατασκεύασε ένα χάρτινο αεροπλάνο μήκους 5 μέτρων και βάρους 24 κιλών.

Η κατασκευή εκείνη είχε άνοιγμα φτερών 18 μέτρα και είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει πτήση περίπου 18 μέτρων. Λίγο πριν από τη νέα επιτυχία της ιταλικής ομάδας, μια ομάδα Κινέζων φοιτητών είχε επίσης καταγράψει νέο ρεκόρ για το μεγαλύτερο τηλεκατευθυνόμενο χάρτινο αεροπλάνο στον κόσμο.

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