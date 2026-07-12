Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία - Αγνοείται ναυτικός

Ένας ναυτικός αγνοείται μετά την επίθεση στο M/V GFS Galaxy, ενώ οι ΗΠΑ απάντησαν με βομβαρδισμούς σε δεκάδες ιρανικούς στόχους.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά επικίνδυνα, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, προκαλώντας πυρκαγιά, σοβαρές ζημιές και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος. Η Ουάσινγκτον απάντησε σχεδόν άμεσα με νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, οδηγώντας την κρίση σε νέο επίπεδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, από όπου διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την UKMTO, την υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοΐας του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy δέχθηκε επίθεση περίπου εννέα ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, στο Ομάν.

Από την επίθεση προκλήθηκε φωτιά στο πλοίο και σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εγκαταλείψει το σκάφος και να επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο. Οι περισσότεροι ναυτικοί διασώθηκαν, ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική CENTCOM, ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι το πλοίο κινήθηκε σε «μη εγκεκριμένη διαδρομή» και αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ιρανικών Αρχών. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι χρησιμοποιήθηκε πύραυλος κρουζ, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα προκαλέσει «σκληρή απάντηση».

Η αμερικανική απάντηση και οι 140 στόχοι

Η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν άμεση. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τον τρίτο γύρο επιχειρήσεων μέσα στην εβδομάδα, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις πυραύλων, βάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), αποθήκες πυρομαχικών, ναυτικές εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» επιτιθέμενο σε εμπορικό πλοίο και ότι «τώρα πληρώνει το τίμημα».

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέα πλήγματα, υποστηρίζοντας πως έθεσε εκτός λειτουργίας δεύτερο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις υποστήριξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν και σε στρατιωτικές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ.

Συναγερμός σε όλο τον Περσικό Κόλπο

Οι εξελίξεις προκάλεσαν συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ εκρήξεις και αναχαιτίσεις πυραύλων αναφέρθηκαν στο Κατάρ. Σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Η νέα αυτή κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τον σημαντικότερο θαλάσσιο ενεργειακό διάδρομο του κόσμου και κάθε διακοπή της ναυσιπλοΐας μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές και στην παγκόσμια οικονομία.

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