Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν - Αντεπίθεση με πυραύλους και drones

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 "στόχους" στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν.

"Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας και πάνω από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης στο και κοντά στο στενό", ανέφερε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση") στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε μέσω X.

Οι βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν τα μεσάνυχτα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν πιο εκτεταμένοι από τους προηγούμενους, χονδρικά μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πηγή, στοχοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και θέσεις από τις οποίες εκτιμάται ότι εξαπολύονταν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη Σιρίκ, στη νήσο Κεσμ, καθώς και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται σημαντικό ιρανικό λιμάνι. Το Press TV έκανε λόγο για "αρκετούς" τραυματίες στο αλιευτικό και εμπορικό λιμάνι της Σιρίκ.

Πηγή του τηλεοπτικού δικτύου CNN στην κυβέρνηση Τραμπ είπε πως οι βομβαρδισμοί είναι "τιμωρία" και θα έχουν κάποια διάρκεια.

Σε ισχύ πάλι οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ, με τα δύο μέρη να αλληλοκατηγορούνται πως παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, την καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου.

Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία επιτήρησης της ναυσιπλοΐας UKMTO, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρίπτουν την ευθύνη για δυο από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία η οποία, στη θεωρία, άνοιξε τον δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κείμενο προέβλεπε ότι θα άνοιγε εκ νέου πλήρως το στενό του Ορμούζ --από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, και το de facto κλείσιμο του οποίου από την Τεχεράνη προκάλεσε κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία κι απογείωσε τις τιμές της ενέργειας-- καθώς και ότι θα αίρονταν οι αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο.

Μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση") ανακοίνωσε πως άρχισε σειρά "σθεναρών πληγμάτων" στο Ιράν σε αντίποινα για τις "ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων" στο στενό του Ορμούζ, στις οποίες είδε "ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός".

BREAKING: US announces it has hit over 80 targets with precision munitions in tonight's strikes on Iran, including more than 60 IRGC speed boats in and near the Strait of Hormuz, per CENTCOM.



US strikes also targeted Iranian air defense systems, command and control networks,… pic.twitter.com/bUEkJGo374 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 8, 2026

Στο στόχαστρο βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον της "παραβίασης" αυτής και διεμήνυσε πως "θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του", ανέφερε μέσω X ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Μερικές ώρες αργότερα, σήμερα, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

"Σε μια πρώτη απάντηση" στα αμερικανικά πλήγματα, "το Πολεμικό Ναυτικό και η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης" πραγματοποιησαν κοινή επιχείρηση με τη βοήθεια πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών πληττοντας 85 στρατηγικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις" και καταρρίποντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο τηλεοπτικό σταθμό Irib.

"Ως πρώτη αντίδραση σε αυτή την επίθεση, το Ναυτικό και η Αεροναυτική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεξήγαγαν συνδυαστική επιχείρηση με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις" και καταρρίπτοντας drone τύπου MQ-9, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών που μετέδωσε το δίκτυο IRIB.

Από την πλευρά τους οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση "εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones", λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας "πάνω από 80 στόχους", σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο στενό του Ορμούζ.

"Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones", ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

Το εμιράτο, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Άλυτες διαφωνίες για τη διαχείριση του στενού

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε "τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν του σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου Wedyan" και αυτή του δεξαμενόπλοιου "Al Rekayyat του Κατάρ", καταγγέλλοντας "επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού".

Νωρίτερα το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιρανό επιτετραμμένο και απαίτησε "εξηγήσεις για την επίθεση αυτή" εναντίον του πλοίου του.

Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε ακόμη ότι επέδωσε στον ιρανό διπλωμάτη νότα διαμαρτυρίας, αξιώνοντας η Τεχεράνη "να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια" και να "απέχει από το να θέσει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό".

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ από την πλευρά του απέρριψε την "απαράδεκτη" κατηγορία του Κατάρ εναντίον της χώρας του.

Χωρίς να τις αποδώσει κάπου, η UKMTO ανέφερε χθες Τρίτη ότι σημειώθηκαν άλλες δυο επιθέσεις, μια εναντίον δεξαμενόπλοιου με άγνωστου τύπου βλήμα, δεύτερη εναντίον δεξαμενόπλοιου με drone που δεν έκανε σαφές από ποιον εξαπολύθηκε.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η βρετανική υπηρεσία, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, διευκρίνισε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε περιβαλλοντική μόλυνση.

Η Τεχεράνη αποκλείει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, να υπάρξει επιστροφή στο status quo ante, την προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση του στενού του Ορμούζ γινόταν δωρεάν, ενώ απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται καθώς το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο εξαήμερες τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές. Χθες το πτώμα του μεταφέρθηκε στο Ιράκ, όπου θα γίνουν τελετές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, πόλεις με πολλούς από τους πιο ιερούς χώρους λατρείας του σιιτικού ισλάμ.

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