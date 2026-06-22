Ούτε συνετρίβη, ούτε κατέληξε για παλιοσίδερα: Το Boeing 727 που μετατράπηκε σε πολυτελή σουίτα μέσα στη ζούγκλα

Η ιστορία ενός παλιού Boeing που βρήκε δεύτερη ζωή ως πολυτελής σουίτα και έγινε παγκόσμιο αξιοθέατο.

Ένα αεροπλάνο παροπλισμένο εδώ και δεκαετίες. Θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μια μάντρα παλιοσίδερων, ξεχασμένο ανάμεσα σε σκουριασμένα εξαρτήματα και κομμένα φτερά. Αντί γι’ αυτό, «ταξίδεψε» για τελευταία φορά χωρίς να απογειωθεί ποτέ. Κομμάτι-κομμάτι, πάνω σε φορτηγά, διέσχισε την Κόστα Ρίκα και κατέληξε σκαρφαλωμένο πάνω από τη ζούγκλα, με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σήμερα, το Boeing 727 του 1965 δεν μεταφέρει επιβάτες από χώρα σε χώρα, φιλοξενεί όμως ταξιδιώτες που πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ τη βραδιά για να κοιμηθούν μέσα στην άτρακτό του, σε ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά ξενοδοχειακά καταλύματα του κόσμου.

Από το αεροδρόμιο στη ζούγκλα

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Μανουέλ Αντόνιο της Κόστα Ρίκα, μια περιοχή γνωστή για τις παραλίες, τα τροπικά δάση και την άγρια φύση της. Εκεί βρίσκεται το Hotel Costa Verde, που φιλοξενεί το διάσημο πλέον «αεροπλάνο-σουίτα».

Το συγκεκριμένο Boeing 727 είχε πετάξει στο παρελθόν για αεροπορικές εταιρείες όπως η South Africa Air και η Avianca της Κολομβίας. Όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, μεταφέρθηκε σε χώρο κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ, όπου ετοιμαζόταν για να καταλήξει στα... παλιοσίδερα. Κάποιοι όμως είχαν διαφορετικά σχέδια...

Η άτρακτος αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε με 5 μεγάλα φορτηγά μέχρι την ακτή του Ειρηνικού. Εκεί επανασυναρμολογήθηκε πάνω σε μια ειδική κατασκευή, περίπου 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, δίνοντας την εντύπωση ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με κάποιον ανεξήγητο τρόπο ανάμεσα στις κορυφές των δέντρων.

Εκεί που κάποτε υπήρχαν καθίσματα, σήμερα υπάρχουν κρεβάτια

Το εξωτερικό παραμένει σχεδόν ίδιο. Όποιος το αντικρίζει από μακριά νομίζει ότι πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο αεροπλάνο χαμένο μέσα στη ζούγκλα. Μόλις όμως περάσει την είσοδο, η εικόνα αλλάζει εντελώς.

Το εσωτερικό έχει μετατραπεί σε πολυτελή σουίτα με δύο υπνοδωμάτια, ιδιωτικά μπάνια, καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία και ξύλινη βεράντα που «κρέμεται» πάνω από το πράσινο τοπίο. Η θέα προς τον Ειρηνικό Ωκεανό είναι απρόσκοπτη από τα μεγαλύτερα ατού του καταλύματος, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Οι στενοί διάδρομοι και τα καθίσματα των επιβατών έχουν δώσει τη θέση τους σε χειροποίητα ξύλινα έπιπλα και χώρους σχεδιασμένους για χαλάρωση. Είναι ένα αεροπλάνο που εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, απλώς με διαφορετικό τρόπο.

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