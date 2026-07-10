Ζευγάρι χτίζει το νέο του σπίτι χρησιμοποιώντας μπάλες από άχυρο: «Σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο»

Ζευγάρι σχεδίασε και έχτισε ένα ενεργειακά αυτόνομο και οικολογικό σπίτι από άχυρο, πηλό και ξύλο στις ακτές της Αστούριας.

Η Κάρμεν και ο Νάτσο αποφάσισαν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μια αυτοσυντήρητη και οικολογική κατοικία χρησιμοποιώντας άχυρο, πηλό και ξύλο στις ακτές της Αστούριας, για να ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους.

Το σπίτι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται τον ήλιο, τον προσανατολισμό και τους οργανικούς πόρους με τους οποίους έχει χτιστεί, λειτουργώντας ως φυσικός κλιματισμός.

Η ιδιαίτερη κατασκευή: Σε τι βοηθάει το κάθε υλικό

Η κύρια δομή της κατοικίας είναι κατασκευασμένη από ξύλο, ενώ οι εξωτερικοί τοίχοι υψώθηκαν χρησιμοποιώντας 350 δέματα συμπιεσμένου άχυρου, τα οποία λειτουργούν ως ένα ισχυρό φυσικό μονωτικό.

Ο λόγος; Τα δέματα περιέχουν μεγάλη ποσότητα αέρα ανάμεσα στις ίνες τους, γεγονός που δυσκολεύει τη θερμότητα να διαπεράσει γρήγορα τον τοίχο. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι παραμένει δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα.

Φυσικά, καθώς η κατασκευή βρίσκεται στην Αστούρια, μια περιοχή όπου οι βροχοπτώσεις είναι συχνές όλο το χρόνο, οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με στρώσεις πηλού και ασβέστη. Έτσι, ο πηλός ρυθμίζει την υγρασία με φυσικό τρόπο, ενώ ο ασβέστης προστατεύει την πρόσοψη από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό επιτρέπει στο σπίτι να «αναπνέει», εμποδίζοντας παράλληλα τη συμπύκνωση και την υγρασία.

Η βάση πάνω στην οποία υψώνονται οι τοίχοι είναι σχεδιασμένη για να αποφεύγονται οι διεισδύσεις νερού. Έτσι, το ζευγάρι έχτισε μερικές σειρές από θερμομονωτικά κεραμικά μπλοκ για να διαχωρίσει το άχυρο από το έδαφος και να αποτρέψει την άνοδο της υγρασίας μέσω τριχοειδούς φαινομένου.

Ο πηλός, μαζί με τα κεραμικά στοιχεία και τη σόμπα που σχεδίασε το ζευγάρι, λειτουργούν ως θερμικός ρυθμιστής ικανός να απορροφά ενέργεια και να την απελευθερώνει με πιο αργό τρόπο. Έτσι, χάρη στο πάχος του άχυρου και τις ιδιότητες του πηλού, το σπίτι διατηρεί σταθερή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

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