Ένα φουσκωτό, μια πίστα σκι και μια γεννήτρια 230 κιλών ήταν αρκετά για να ακυρωθεί το πιο ακραίο stunt.

Με αφορμή την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας της σειράς, «Jackass: Best and Last», επανήλθε στο προσκήνιο μια παλαιότερη αποκάλυψη του Steve-O για το μοναδικό stunt που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, επειδή ολόκληρο το καστ αποφάσισε να κάνει πίσω.

Για μια ομάδα που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε επικίνδυνα, παράτολμα και πολλές φορές ακραία εγχειρήματα, το γεγονός ότι όλοι συμφώνησαν να εγκαταλείψουν μια ιδέα λέει πολλά για το πόσο επικίνδυνη θεωρήθηκε.

Το stunt που δεν τόλμησε ούτε το Jackass

Όπως εξήγησε ο Steve-O, το περιστατικό συνέβη στα γυρίσματα του Jackass 3D, όταν η ομάδα είχε ταξιδέψει στη βόρεια Καλιφόρνια για να κινηματογραφήσει μια σειρά από stunt στο χιόνι.

Η ιδέα προέβλεπε να μπουν όλα τα μέλη του καστ μέσα σε ένα τεράστιο φουσκωτό παιχνίδι (bounce house), το οποίο θα κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα μια χιονισμένη πλαγιά, με τελικό προορισμό ένα ολυμπιακών διαστάσεων άλμα σκι.

«Παρότι δεν μας άρεσε καθόλου η ιδέα ότι τα κεφάλια μας θα χτυπούσαν μεταξύ τους μέσα στο φουσκωτό, πιθανότατα και πάλι θα το κάναμε», είπε ο Steve-O.

Υπήρχε όμως ένα σοβαρό πρόβλημα.

Για να παραμένει φουσκωμένο το παιχνίδι, χρειαζόταν μια γεννήτρια βάρους περίπου 500 λιβρών (περίπου 227 κιλών), η οποία θα ακολουθούσε από πίσω καθώς το φουσκωτό θα κατέβαινε την πλαγιά.

«Δεν ήμασταν διατεθειμένοι να πέσει αυτή η γεννήτρια πάνω μας και να μας συνθλίψει μέχρι θανάτου. Έτσι, όλο το καστ έκανε πίσω. Ίσως ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Jackass που όλοι μαζί αρνηθήκαμε ένα stunt», αποκάλυψε.

Η εξομολόγηση του Steve-O επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την τελευταία ταινία του franchise, η οποία σηματοδοτεί το οριστικό φινάλε της παρέας του Jackass. Παράλληλα, η νέα παραγωγή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς θεατές να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορισμένες σκηνές ήταν τόσο ακραίες και αηδιαστικές, ώστε δυσκολεύτηκαν ακόμη και να τις παρακολουθήσουν.

ss

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