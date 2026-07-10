Δεν πάμε καθόλου καλά: Δολοφονική προσπέραση σε στροφή και σε διπλή λωρίδα στην Κρήτη (vid)

Oδηγός επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση περνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα να αποτραπεί σύγκρουση την τελευταία στιγμή.

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), αναδεικνύοντας τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν οι παράνομες προσπεράσεις σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της χώρας.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο zarpanews.gr, καταγράφει τη στιγμή που οδηγός Ι.Χ., κινούμενος με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, λίγο μετά την περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, επιχειρεί να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα περνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα

Η κίνηση αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς εκείνη τη στιγμή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορούσαν οχήματα με κατεύθυνση προς τα Χανιά. Ένα φορτηγάκι που ερχόταν από την αντίθετη πλευρά χρειάστηκε να κάνει ελιγμό μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί φρέναραν απότομα προκειμένου να αποτραπεί καραμπόλα.

Ευτυχώς, το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, οι εικόνες προκαλούν έντονο προβληματισμό για την οδική συμπεριφορά και τους κινδύνους που δημιουργούν οι αντικανονικές προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε τμήματα του ΒΟΑΚ όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον ΒΟΑΚ, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυκλοφορία είναι αυξημένη λόγω της τουριστικής κίνησης. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί στα Χανιά οδηγός βυτιοφόρου για επικίνδυνη οδική συμπεριφορά.

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