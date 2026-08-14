«Ολυμπιακοί Αγώνες, καλώς ήρθατε σπίτι σας» - 22 χρόνια από την τελετή έναρξης που έγραψε ιστορία

Από το «Ζεϊμπέκικο του Δία» και τα 400 νταούλια μέχρι την Αλληγορία, την ελιά, τον Έρωτα και τη διπλή έλικα του DNA.

Υπάρχουν τελετές έναρξης που ανοίγουν απλώς μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Υπάρχουν και τελετές που, χρόνια αργότερα, εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Η 13η Αυγούστου 2004 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Εκείνο το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ξεκίνησαν απλώς. Γύρισαν στην Ελλάδα. Η Αθήνα υποδεχόταν ξανά τους Αγώνες της σύγχρονης εποχής, 108 χρόνια μετά την πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα του 1896. Και η τελετή που σχεδιάστηκε για την περίσταση δεν επιχείρησε να παρουσιάσει μια απλή παρέλαση ελληνικών συμβόλων.

Επιχείρησε να αφηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα στο σήμερα, από τον μύθο στην επιστήμη, από το παρελθόν στο μέλλον.

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